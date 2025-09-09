नींबू पर चढ़ाना था थार का पहिया... महिला ने शोरूम का शीशा तोड़ते हुए नीचे ही कुदा दी गाड़ी

पूर्वी दिल्ली के निर्माण विहार में एक महिला थार खरीदने पर इतनी उत्साहित थी कि उसने शोरूम की पहली मंजिल से ही कार को नीचे कुदा दिया. दरअसल, महिला ने सोमवार शाम को निर्माण विहार में स्थित महिंद्रा शोरूम से 27 लाख रुपये की थार कार खरीदी थी.

इस कार की पूजा भी शोरूम के अंदर ही हुई. तभी महिला को कार का पहिया नींबू पर चढ़ाना था लेकिन महिला ने ज्यादा तेज एक्सीलेटर दे दिया और कार अचानक ही शीशे से टकराकर सीथे 15 फीट नीचे आ गिरी. इस दौरान वहां पर एक कर्मचारी भी बैठा हुआ था.

कार के गिरते ही उसके एयरबैग्स खुल गए और इस वजह से महिला की जान बच गई. हालांकि, हादसे में महिला और कर्मचारी विकास घायल हो गए. इसके बाद दोनों को पास के मलिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी. जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया का कहना है इस मामले में केस दर्ज नहीं हुआ है क्योंकि किसी भी पक्ष से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है और न ही कोई पुलिस कॉल हुई है.