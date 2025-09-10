‘भारत-अमेरिका करीबी दोस्त, जल्द होगी बात’… ट्रंप के दोस्ती वाले पोस्ट पर PM मोदी का जवाब

टैरिफ तनाव के बीच भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता पटरी पर लौटती दिख रही है. पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में पीएम मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बताया, आने वाले हफ्ते में फोन पर बातचीत करने की बात कही. साथ ही उम्मीद जताई कि भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी. अब पीएम मोदी ने भी ट्रंप के इस सोशल मीडिया पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा है कि दोनों देश स्वाभाविक पार्टनर हैं, व्यापार संधि तक पहुंचने के लिए दोनों देश की टीम बातचीत को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही है.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राष्ट्रपति ट्रंप के पोस्ट पर रिप्लाई देते हुए लिखा, “भारत और अमेरिका घनिष्ठ दोस्त और स्वाभाविक पार्टनर हैं. मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ता भारत-अमेरिका साझेदारी की असीमित संभावनाओं को उजागर करने का रास्ता तैयार करेगी. हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं. मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने के लिए भी उत्सुक हूं. हम अपने दोनों लोगों के लिए एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम करेंगे.”

India and the US are close friends and natural partners. I am confident that our trade negotiations will pave the way for unlocking the limitless potential of the India-US partnership. Our teams are working to conclude these discussions at the earliest. I am also looking forward… pic.twitter.com/3K9hlJxWcl — Narendra Modi (@narendramodi) September 10, 2025

भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने के फैसले के बाद ट्रंप की सख्त बयानबाजी के कारण संबंधों में कई हफ्तों तक तनाव दिखे थे. लेकिन दोनों देशों के बीच संबंधों में हाल ही में नरमी के संकेत दिखे हैं. 4 दिन में यह दूसरी बार है जब ट्रंप ने भारत के साथ अपने देश के संबंधों की प्रशंसा की है और साथ ही साथ दोनों बार मोदी की तारीफ की है. पीएम मोदी ने भी दोनों बार ट्रंप की टिप्पणियों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है.