Rise And Fall: अनाया बांगड़ ने किया चौंकाने वाला खुलासा, मशहूर क्रिकेटर ने भेजी अश्लील तस्वीर

'राइज एंड फॉल'में हिस्सा ले रही अनाया बांगड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि एक मशहूर क्रिकेटर ने उन्हें सोशल मीडिया पर अश्लील तस्वीर भेजी थी.

Rise And Fall: अनाया बांगड़ ने किया चौंकाने वाला खुलासा
नई दिल्ली:

अमेजन एमएक्स प्लेयर का नया शो 'राइज एंड फॉल' इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है. शो के अंदर कई कंटेस्टेंट्स अपने खेल और रणनीति से खूब चर्चा में हैं. इतना ही नहीं कुछ कंटेस्टेंट्स अपने निजी जिंदगी के के बारे में हैरान कर देने वाले खुलासे भी कर रहे हैं. 'राइज एंड फॉल'में हिस्सा ले रही अनाया बांगड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि एक मशहूर क्रिकेटर ने उन्हें सोशल मीडिया पर अश्लील तस्वीर भेजी थी.

अनाया ने शो में अन्य कंटेस्टेंट्स से बातचीत के दौरान बताया, "बात ये हुई थी कि मैंने पिछले साल नवंबर में अपनी ट्रांसजेंडर पहचान को सार्वजनिक किया था. इसके बाद दिसंबर-जनवरी में मैं सोशल मीडिया पर अपने मन की बातें और वीडियो पोस्ट करती थी. अचानक, एक क्रिकेटर ने मुझे फॉलो किया, लेकिन हमारी कोई खास बातचीत नहीं हुई. फिर उसने मुझे सीधे एक वैसे तस्वीर भेज दी." जब एक कंटेस्टेंट ने पूछा, "न्यूड तस्वीर?" तो अनाया ने जवाब दिया, "हां, समझ लो." एक अन्य कंटेस्टेंट ने पूछा, "क्या आप उसे जानती थीं?" इसपर अनाया ने कहा, "उसे तो सब जानते हैं." इस खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया.

बता दें, अनाया बांगड़ पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगड़ की बेटी हैं और एक ट्रांसजेंडर महिला हैं. वह खुद भी क्रिकेटर रह चुकी हैं और अपनी जेंडर ट्रांजिशन और इंस्टाग्राम पर वीडियो के कारण चर्चा में आईं. अनाया महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा बनना चाहती हैं और उन्होंने इसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को शामिल करने की मांग की है. उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स शेयर करते हुए बताया कि हार्मोन थेरेपी के बाद उनकी शारीरिक क्षमता सिसजेंडर महिला खिलाड़ियों के बराबर है. अनाया का यह खुलासा और उनकी क्रिकेट में वापसी की कोशिश सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है.

