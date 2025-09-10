लग्जरी गाड़ियां, 32 किलो सोने-चांदी के बिस्किट, 1 किलो गहने... कर्नाटक MLA के घर छापे में और क्या-क्या मिला?

कर्नाटक के चित्रदुर्ग से कांग्रेस विधायक केसी. वीरेंद्र (Karnataka MLA KC Virendra ED Raid) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने चल्लकेरे में छापेमारी कर करोड़ों की अवैध संपत्ति ज़ब्त की है. ईडी के मुताबिक, 6 सितंबर 2025 को हुई तलाशी में 21.43 किलो सोने के बिस्किट, 10.985 किलो सोने की परत चढ़े चांदी के बिस्किट और करीब 1 किलो सोने के गहने मिले, जिनकी कीमत लगभग 24 करोड़ रुपए है. इस बरामदगी के साथ ही इस मामले में अब तक ईडी की ज़ब्ती का आंकड़ा 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा पहुंच चुका है.

चित्रदुर्ग विधायक केसी वीरेंद्र पर ED का शिकंजा

छापेमारी में ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट्स से करोड़ों की कमाई का भी खुलासा हुआ है. ईडी की जांच में पता चला है कि विधायक वीरेंद्र और उनके साथी King567, Raja567, Lion567, Play567, Playwin567 जैसे कई ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट्स चलाते थे. इन साइट्स से जुटाए गए पैसों को पेमेंट गेटवे और म्यूल अकाउंट्स के जरिए घुमाया जाता था, ताकि पैसे का असली स्रोत छुपा रहे.

विदेश यात्राएं और शानो-शौकत का खुलासा

ईडी को मिले सबूतों से पता चला है कि वीरेंद्र और उनके परिवार ने इस काले धन से करोड़ों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं कीं. इतना ही नहीं, उन्होंने Mercedes-Benz,Range Rover जैसीं महंगी और लक्जरी गाड़ियां भी खरीदीं. Mercedes-Benz एबीएच इंफ्रास्ट्रक्चर्स के नाम पर पाई गई, जबकि Range Rover गुलशन खट्टर नाम के शख्स के फंड से खरीदी गई.

अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी का खुलासा

इससे पहले, 4 सितंबर को ईडी ने बेंगलुरु की विशेष अदालत से वीरेंद्र की कस्टडी 4 दिन और बढ़वाई थी. अदालत में ऐसे दस्तावेज़ पेश किए गए थे जिनसे साबित होता है कि अवैध ऑनलाइन सट्टेबाज़ी से कमाए गए पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए घुमाया गया. फिलहाल ईडी की जांच जारी है. आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासों की संभावना है.