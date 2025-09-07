बालों को सफेद बना देती है इस विटामिन की कमी, जानिए क्या खाने पर बाल हो जाएंगे काले

White Hair Causes: आजकल बहुत से लोग कम उम्र में ही सफेद बालों की समस्या से परेशान रहते हैं. आमतौर पर तो सफेद बाल उम्र बढ़ने की निशानी होते हैं, लेकिन अब ये समस्या युवाओं में भी तेजी से बढ़ रही है. खराब लाइफस्टाइल, तनाव, जंक फूड और सबसे बड़ी वजह पोषण की कमी को माना जाता है. खासतौर पर विटामिन डी (Vitamin D) और विटामिन बी12 की कमी सफेद बालों का बड़ा कारण बन सकती है. लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर डाइट में सही पोषक तत्व शामिल किए जाएं और कुछ घरेलू नुस्खे अपनाए जाएं तो समय से पहले बाल सफेद (Premature Grey Hair) होने से रोके जा सकते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं कि किन चीजों को खाने और किन नुस्खों को अपनाने से फायदा मिलता है.

किस विटामिन की कमी से होते हैं सफेद बाल | Vitamin Deficiency And White Hair

विटामिन डी की कमी से सफेद बाल

विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है. ये न सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाता है बल्कि बालों के लिए भी जरूरी है. अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो बाल कमजोर होकर जल्दी सफेद होने लगते हैं.

• धूप से विटामिन डी: सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है. रोजाना कम से कम 15 मिनट धूप में बैठने से शरीर की जरूरत का विटामिन डी आसानी से मिल जाता है.

• खाने में विटामिन डी: इसके अलावा दूध और दूध से बनी चीजें, मशरूम, अंडे और फैटी फिश भी विटामिन डी से भरपूर होते हैं. इनका नियमित सेवन सफेद बालों की समस्या को काफी हद तक कम कर सकता है.

विटामिन बी12 की कमी और बालों का सफेद होना

विटामिन बी12 को हेयर हेल्थ के लिए बहुत जरूरी माना जाता है. ये बालों की जड़ों यानी हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करता है. इसकी कमी से बाल जल्दी झड़ने और सफेद होने लगते हैं.

• बी12 से भरपूर फूड्स: इस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए डाइट में अंडे, दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल करने चाहिए.

• नॉन-वेज विकल्प: मीट और मछली भी विटामिन बी12 का अच्छा स्रोत हैं. जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए ये बेहतरीन विकल्प है.



घरेलू नुस्खे जो सफेद बाल काले करते हैं

पोषण के साथ-साथ कुछ घरेलू नुस्खे भी समय से पहले सफेद हुए बालों को काला करने में मददगार साबित हो सकते हैं.

• नारियल तेल और नींबू: नारियल तेल (Coconut Oil) में थोड़ा नींबू का रस मिलाकर सिर की मालिश करने से सफेद बाल धीरे-धीरे काले होने लगते हैं.

• मेहंदी और इंडिगो: मेहंदी और इंडिगो पाउडर को बराबर मात्रा में मिलाकर बालों पर लगाने से ये एक नेचुरल डाई की तरह काम करता है और लंबे समय तक बाल काले बने रहते हैं.

• ऑलिव ऑयल का मिश्रण: 4 से 5 चम्मच ऑलिव ऑयल को हल्का गर्म करें. इसमें एक-एक चम्मच आंवला पाउडर और मेथी पाउडर डालकर पकाएं. ठंडा होने पर इस तेल को हफ्ते में 2-3 बार जड़ों पर लगाने से सफेद बाल अंदर से काले होने लगते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.