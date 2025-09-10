हादसों का हाईवे! गड्ढे में फंसी स्कूटी, महिला सड़क पर गिरी; ऊपर से निकल गया ट्रक

कर्नाटक के कुलूर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-66 पर बड़ा हादसा हो गया. हाईवे के जर्जर हिस्से ने एक महिला की जान ले ली. यह हादसा मंगलवार सुबह हुआ. दरअसल एक महिला की स्कूटी गड्ढे में फंसी और वह सड़क पर जा गिरी. जब तक वह संभल पाती सामने से आ रहा ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया. इस हादसे में महिला की मौत हो गई. यह घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई.

फ्लाईओवर के गड्ढे ने ली जान

पीड़ित महिला की पहचान उडुपी के परकला की रहने वाली माधवी के तौर पर हुई है. वह ए.जे. अस्पताल में काम करती थी. मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे वह अस्पताल जा रही थी, तभी कुलूर फ्लाईओवर के पास एक गड्ढे में उसकी स्कूटी फंस गई. स्कूटी का संतुलन बिगड़ा और वह सड़क पर जा गिरी. इतने में पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

हाईवे पर 1 महीने में दूसरा हादसा

स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे के इसी जर्जर हिस्से पर 13 अगस्त को भी एक हादसा हुआ था, तब भी एक बाइक सवार इसी गड्ढे में फंसने के बाद नियंत्रण खो बैठा था और अपनी बाइक से नीचे गिर गया था. गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई थी.

NH-66 वाहन चालकों के लिए बना काल!

स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद, अधिकारी सड़क की ठीक से मरम्मत नहीं कर पाए हैं, जिससे एनएच-66 गड्ढों से भरा हुआ है. इसीलिए वाहन चालकों के लिए खतरा बना हुआ है. इस ताजा हादसे ने एक बार फिर राज्य में नागरिक लापरवाही और सड़कों के खराब रखरखाव को सुर्खियों में ला दिया है.

