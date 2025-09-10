विज्ञापन
काठमांडू:

Nepal Protest : नेपाल में नौजवानों का विरोध प्रदर्शन ने मौजूदा सरकार का उखाड़ फेंका है. सोमवार को युवाओं ने सत्‍ता की नींव हिला दी और संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राजनीतिक पार्टियों के ऑफिस प्रधानमंत्री-मंत्रियों के घर और ऐतिहासिक काठमांडू के सिंह दरबार को भी जला दिया. नई पीढ़ी—Gen Z, सबकुछ कुछ बर्बाद करने पर अमादा नजर आ रही है. इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के इस्‍तीफा देने के बाद सेना ने कमान संभाल ली है. सेना ने युवाओं को अब विरोध प्रदर्शन खत्‍म करने की चेतावनी दे दी है. नेपाल में अब कोई सरकार नहीं है, ऐसे में आगे क्‍या होगा? सोशल मीडिया से सड़कों तक पहुंचा युवाओं का विरोध प्रदर्शन कहां जाकर रुकेगा? नेपाल में अब आगे क्‍या होगा, कैसे देश चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है. इस बीच गठबंधन दल, मुख्यतः नेपाली कांग्रेस, ओली के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लेने और व्यवस्था बहाल करने तथा राजनीतिक परिवर्तन की निगरानी के लिए एक अंतरिम या राष्ट्रीय सरकार बनाने पर विचार कर रहे हैं.

खास बात ये भी है कि चीन ने नेपाल के बिगड़े हालात पर अभी तक कुछ नहीं कहा है, जबकि चीन को नेपाल का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार माना जाता है. इधर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नेपाल की जनता से शांति की अपील की है. 
नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल ने प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली के इस्तीफे के बावजूद मंगलवार को लगातार दूसरे दिन जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की. टेलीविजन के जरिये राष्ट्र के नाम संबोधन में जनरल सिगडेल ने कहा- हम प्रदर्शनकारी समूह से अपील करते हैं कि वह विरोध प्रदर्शन रोकें और शांतिपूर्ण समाधान के उद्देश्य से बातचीत के लिए आगे आएं. सेना प्रमुख ने कहा, 'हमें वर्तमान कठिन स्थिति को सामान्य बनाने और आम लोगों व राजनयिक मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है.' प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद भी नेपाल के कई हिस्सों में मंगलवार को हिंसा जारी रही. प्रदर्शनकारियों ने संसद, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास, सुप्रीम कोर्ट, राजनीतिक दलों के कार्यालयों और वरिष्ठ नेताओं के घरों में आग लगा दी. विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है.

Nepal Protest LIVE Updates...

Sep 10, 2025 07:03 (IST)
Nepal Protest Live: नेपाल में अब आगे क्‍या होगा?

इधर, प्रदर्शनकारी न केवल नए नेतृत्व की मांग कर रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई और संस्थागत सुधारों की भी मांग कर रहे हैं, जिसमें पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच और संभवतः एक शक्तिशाली भ्रष्टाचार विरोधी निकाय की स्थापना शामिल है. समय से पहले चुनाव कराने, सुधारों के माध्यम से युवाओं का विश्वास बनाने के प्रयासों और राज्य संस्थाओं में सुरक्षा और जनता का विश्वास बहाल करने के लिए चल रहे आपातकालीन उपायों पर चर्चा हो रही है.

Sep 10, 2025 06:55 (IST)
नेपाल की स्थिति पर PM मोदी ने जताई चिंता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के हालात पर चिंता व्‍यक्‍त की है. उन्‍होंने एक्‍स पोस्‍ट में लिखा, ' हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लौटने पर आज सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा हुई. नेपाल में हिंसा हृदयविदारक है. मुझे दुख है कि कई युवाओं ने अपनी जान गंवाई है. नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. मैं नेपाल के सभी भाइयों और बहनों से विनम्रतापूर्वक शांति का समर्थन करने की अपील करता हूं.'

Sep 10, 2025 06:51 (IST)
नेपाल में जारी हिंसा के मद्देनजर यूपी के 7 जिलों सुरक्षा कड़ी

नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनजर सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के सात जिलों में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ उच्‍च स्‍तरीय सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये हैं. अधिकारियों के अनुसार नेपाल की राजधानी काठमांडू सहित विभिन्न इलाकों में दूसरे दिन जारी हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए भारत-नेपाल के सीमावर्ती महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों के सीमाओं की भी सुरक्षा चाक-चौबंद कर दी गयी है.

Sep 10, 2025 06:48 (IST)
Nepal Army Chief : नेपाल के सेना प्रमुख की युवाओं से अपील

नेपाल में सरकार की नींव हिलने के बाद कमान अब सेना प्रमुख ने संभाल ली है. नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बावजूद मंगलवार को लगातार दूसरे दिन जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की. टेलीविजन के जरिये राष्ट्र के नाम संबोधन में जनरल सिगडेल ने कहा, 'हम प्रदर्शनकारी समूह से अपील करते हैं कि वह विरोध प्रदर्शन रोकें और शांतिपूर्ण समाधान के उद्देश्य से बातचीत के लिए आगे आएं.'

Sep 10, 2025 06:44 (IST)
Nepal Protest: नेपाल में मंगलवार को क्‍या हुआ?

  • नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी देश के कई हिस्सों में मंगलवार को हिंसा जारी रही. 
  • प्रदर्शनकारियों ने संसद, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास, सरकारी भवनों, राजनीतिक दलों के कार्यालयों और वरिष्ठ नेताओं के घरों में आग लगा दी. 
  • कर्फ्यू के बावजूद देश के विभिन्न हिस्सों में आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट की कई घटनाओं के बाद सेना ने मंगलवार रात से सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली. 
  • दल्लू में भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल के घर में आग लगा दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घर के अंदर फंसी उनकी पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से झुलस गईं. 
  • समाचार पोर्टल ‘खबरहब’ ने खनाल के पारिवारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि राज्यलक्ष्मी को गंभीर हालत में कीर्तिपुर बर्न अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. खनाल फरवरी 2011 से अगस्त 2011 तक प्रधानमंत्री रहे.

