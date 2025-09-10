Nepal Protest : नेपाल में नौजवानों का विरोध प्रदर्शन ने मौजूदा सरकार का उखाड़ फेंका है. सोमवार को युवाओं ने सत्‍ता की नींव हिला दी और संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राजनीतिक पार्टियों के ऑफिस प्रधानमंत्री-मंत्रियों के घर और ऐतिहासिक काठमांडू के सिंह दरबार को भी जला दिया. नई पीढ़ी—Gen Z, सबकुछ कुछ बर्बाद करने पर अमादा नजर आ रही है. इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के इस्‍तीफा देने के बाद सेना ने कमान संभाल ली है. सेना ने युवाओं को अब विरोध प्रदर्शन खत्‍म करने की चेतावनी दे दी है. नेपाल में अब कोई सरकार नहीं है, ऐसे में आगे क्‍या होगा? सोशल मीडिया से सड़कों तक पहुंचा युवाओं का विरोध प्रदर्शन कहां जाकर रुकेगा? नेपाल में अब आगे क्‍या होगा, कैसे देश चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है. इस बीच गठबंधन दल, मुख्यतः नेपाली कांग्रेस, ओली के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लेने और व्यवस्था बहाल करने तथा राजनीतिक परिवर्तन की निगरानी के लिए एक अंतरिम या राष्ट्रीय सरकार बनाने पर विचार कर रहे हैं.

खास बात ये भी है कि चीन ने नेपाल के बिगड़े हालात पर अभी तक कुछ नहीं कहा है, जबकि चीन को नेपाल का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार माना जाता है. इधर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नेपाल की जनता से शांति की अपील की है.

नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल ने प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली के इस्तीफे के बावजूद मंगलवार को लगातार दूसरे दिन जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की. टेलीविजन के जरिये राष्ट्र के नाम संबोधन में जनरल सिगडेल ने कहा- हम प्रदर्शनकारी समूह से अपील करते हैं कि वह विरोध प्रदर्शन रोकें और शांतिपूर्ण समाधान के उद्देश्य से बातचीत के लिए आगे आएं. सेना प्रमुख ने कहा, 'हमें वर्तमान कठिन स्थिति को सामान्य बनाने और आम लोगों व राजनयिक मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है.' प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद भी नेपाल के कई हिस्सों में मंगलवार को हिंसा जारी रही. प्रदर्शनकारियों ने संसद, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास, सुप्रीम कोर्ट, राजनीतिक दलों के कार्यालयों और वरिष्ठ नेताओं के घरों में आग लगा दी. विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है.

