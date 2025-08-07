विज्ञापन
Asia Cup 2025: किस टीम की झोली में आई है सर्वाधिक ट्रॉफी? जानें एशिया कप का पूरा इतिहास

Asia Cup 2025: एशिया कप का आयोजन एशियाई क्रिकेट परिषद की तरफ से किया जाता है. पहला टूर्नामेंट साल 1983 में खेला गया. जहां टीम इंडिया चैंपियन बनने में कामयाब हुई थी.

Asia Cup 2025: किस टीम की झोली में आई है सर्वाधिक ट्रॉफी? जानें एशिया कप का पूरा इतिहास
Team India
  • एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश प्रमुख है.
  • पहला एशिया कप 1983 में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने पहली बार चैंपियन बनने का खिताब जीता था.
  • एशिया कप का आयोजन हर दो साल में एक बार एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा किया जाता है.
Asia Cup 2025: भारत का इंग्लैंड दौरा समाप्त हो चुका है. खिलाड़ी अब करीब एक माह तक आराम करेंगे. उसके बाद शुरू होगा एशिया कप का रोमांच. जहां कुल आठ टीमें हिस्सा लेंगी. जिसमें टीम इंडिया के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी टीमें प्रमुख हैं. यहां सभी टीमों की कोशिश रहेगी कि वह प्रतिष्ठित सीरीज को अपने नाम करे. ऐसे में टूर्नामेंट का आगाज हो. उससे पूर्व बात करें प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के इतिहास के बारे में तो वह कुछ इस प्रकार है-

एशिया कप का इतिहास

एशिया कप का आयोजन एशियाई क्रिकेट परिषद की तरफ से किया जाता है. पहला टूर्नामेंट साल 1983 में खेला गया. जहां टीम इंडिया चैंपियन बनने में कामयाब रही. यह टूर्नामेंट दो साल में एक बार आयोजित होता है. यहां जो टीम खिताब पर कब्जा जमाती है. वह महाद्वीपीय चैंपियन कहलाती है.

17वें संस्करण का होने जा रहा है आयोजन

17वें संस्करण का आगाज नौ सितंबर से हो रहा है. पहले मुकाबले में अफगानिस्तान की भिड़ंत हांगकांग के साथ है. वहीं प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला 10 सिंतबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी.

एशिया कप की सबसे सफल टीम है इंडिया

एशिया कप की सबसे सफल टीम भारत हैं. जिसने 16 संस्करणों में सर्वाधिक आठ बार खिताब पर कब्जा जमाया है. उसके बाद श्रीलंका का नाम आता है. जिन्होंने छह बार प्रतिष्ठित सीरीज को अपने नाम किया है. तीसरी टीम पाकिस्तान है. पाकिस्तान के खाते में दो बार खिताब गया है.

दो बार टी20 फॉर्मेट में खेला गया है एशिया कप

एशिया कप का आयोजन अबतक दो बार टी20 फॉर्मेट में हुआ है. यह टूर्नामेंट आखिरी बार टी20 फॉर्मेट में 2022 में खेला गया था. इससे पहले 2016 में भी टी20 फॉर्मेट में ही खेला गया था. जहां टीम इंडिया चैंपियन बनने में कामयाब हुई थी. 2022 में उसका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था.

