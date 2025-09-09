विज्ञापन
Asia Cup 2025 : एक दूसरे को देखकर ... जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ भारत-पाकिस्तान का आमना-सामना, ऐसा था कप्तानों का रिएक्शन

सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का एशिया कप 2025 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमना-सामना हुआ.

Suryakumar Yadav vs Salman Ali Agha
  • सूर्यकुमार यादव और सलमान अली आगा एशिया कप 2025 से पहले पहली बार साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए
  • दोनों कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया और अलग-अलग रवैया अपनाया
  • सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय टीम की आक्रामकता पर कोई अंकुश न लगाने की बात कही
Suryakumar Yadav vs Salman Ali Agha:  भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने मंगलवार को एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) की शुरुआत से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में छह अन्य कप्तानों के साथ नजर आए. पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह पहली बार था जब भारत और पाकिस्तान की टीम के कप्तान एक साथ एक स्टेज को शेयर कर रहे थे. बता दें कि दोनों कप्तानों के बीच अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान बैठे थे. यह एक ऐसा मौका था जिसे पूरा क्रिकेट वर्ल्ड देख रहा था.

दोनों कप्तान दिखे अलग-थलग

वहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों कप्तानों ने न तो एक दूसरे से हाथ मिलाया और न ही एक दूसरे को गले से लगाया. जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ तो भारतीय कप्तान बाकी दूसरे कप्तानों से हाथ मिलाते नजर आए तो वहीं, पाकिस्तानी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही तुरंत ही स्टेज से उतर गए.  

मैदान पर आक्रामकता के बिना काम नहीं चल सकता : सूर्यकुमार

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को कहा कि उनकी टीम पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को होने वाले एशिया कप के मुकाबले में आक्रामकता पर अंकुश नहीं लगायेगी. भारतीय टीम बुधवार को यूएई के खिलाफ ग्रुप ए का पहला मैच खेलेगी जिसके बाद रविवार को उसका सामना चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा. सूर्यकुमार ने टूर्नामेंट की पूर्व संध्या पर कप्तानों की प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘‘ मैदान पर आक्रामकता हमेशा रहती है. अगर आपको जीतना है तो इसके बिना काम नहीं चल सकता''

उनसे पूछा गया था कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में क्या खिलाड़ी आक्रामकता कम करेंगे. इसी सवाल पर पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा ,‘‘ अगर कोई आक्रामक होना चाहता है तो यह उसका फैसला है. जहां तक मेरी टीम का सवाल है तो मैं कोई दिशा निर्देश किसी को नहीं देता.''

सूर्यकुमार ने कहा कि "अच्छे अभ्यास सत्र के बाद उनकी टीम लय में है. उन्होंने कहा ,‘‘ हमने कुछ अच्छे अभ्यास सत्र किये . अच्छा लग रहा है. एशिया कप की सर्वश्रेष्ठ टीमों से खेलना अच्छी चुनौती होगी.'' भारतीय कोच लालचंद राजपूत की यूएई टीम भले ही कमजोर मानी जा रही हो लेकिन भारतीय कप्तान ने कहा कि वह मेजबान को हलके में नहीं लेंगे.

उन्होंने कहा ,‘‘ वे शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं और हाल ही में त्रिकोणीय सीरीज में कुछ करीबी मुकाबले खेले हैं. उम्मीद है कि वे एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.'

यह पूछने पर कि क्या पहले मैच में भारतीय टीम कोई प्रयोग करेगी, सूर्यकुमार ने कहा ,‘‘ जब आप किसी प्रारूप में खेलते हैं तो आपको यह जानना होता है कि तैयारी कितनी अच्छी है. बिना वजह प्रयोग की क्या जरूरत है. अगर हमें नतीजे मिल रहे हैं तो बदलाव क्यो करेंगे.

(भाषा के इनपुट के साथ)

Asia Cup 2025, Cricket, Suryakumar Ashok Yadav, Muhammad Salman, Pakistan, India
