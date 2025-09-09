Suryakumar Yadav on India vs Pakistan Match: एशिया कप के आगाज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा (Suryakumar Yadav vs Salman Ali Agha) का आमना-सामाना हुआ. दोनों कप्तानों ने भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर भी बात की और कहा कि, इस मैच में हमारे खिलाड़ी पूरी आक्रामकता के साथ खेलेंगे और अपना पूरा जोर लगाएंगे. दरअसल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर पूछे गए सवाल पर रिएक्ट किया और कहा कि, हम एशिया कप के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. (India vs Pakistan Match in Asia Cup 2025)

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर भी बयान दिया और कहा, "देखिए हम जब मैदान पर जाते हैं तो आक्रामकता हमेशा रहती है. चाहे सामने कोई भी टीम क्यों न हो..बिना आक्रामकता आप कोई भी खेल नहीं खेल सकते हैं , मैं मैदान पर जाने के लिए काफी उत्सुक हूं."

वहीं पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा (Salman Ali Agha on IND vs PAK match in Asia Cup 2025) ने भारत के साथ मैच को लेकर कहा कि, "हमारे खिलाडी़ इस मैच को लेकर काफी उत्सुक हैं. और सभी खिलाड़ी आक्रामकता के साथ मैदान पर उतरेंगे. भारत के साथ मैच के लिए किसी तरह का कोई दबाव नहीं है. हमारे खिलाड़ी आक्रामक रहेंगे और मैदान पर अपना 100 फीसदी देने की कोशिश करेंगे, मेरे हिसाब से जब तक आप मैदान पर आक्रामक रहते हैं तब तक सब ठीक है औऱ हम इस मैच को पूरे आक्रामकता के साथ खेंलेगे.

इसके अलावा पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि, "देखिए, यदि कोई खिलाड़ी मैदान पर आक्रामक है तो उसका स्वागात है. टीम में हर तरह के खिलाड़ी होते हैं और सबका अपना -अपना स्टाइल होता है खेलना है. तेज गेंदबाज हमेशा मैदान पर आक्रामक रहते हैं. मैंने किसी भी खिलाड़ी को किसी तरह का कोई बात नहीं कही है. सभी को पता है कि कैसे खेलना है और हां, भारत के खिलाफ मैच हमेशा से दबाव वाला रहता है. और हम इस मैच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं."

क्या टीम इंडिया है फेवरेट

इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में में सूर्या से टूर्नामेंट के लिए टीम पर लगे 'फेवरेट' टैग के बारे में भी बात करने को कहा गया. इस सवाल पर सूर्यकुमार ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'किसने बोला' यानी 'किसने कहा' पूछकर रिपोर्टर को हैरान कर दिया. भारत के शुरुआती मैच के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "वे (यूएई) एक रोमांचक टीम के साथ खेल रहे हैं, उन्होंने हाल ही में एक टूर्नामेंट खेला था, वे जीत के करीब पहुंच गए थे. उन्होंने (यूएई कप्तान ने) कहा - उन्होंने सीमा पार नहीं की.. मुझे उम्मीद है कि वे एशिया कप में ऐसा करेंगे. हम उनके साथ खेलने के लिए उत्साहित हैं."

भारत

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

पाकिस्तान

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम