Asia Cup 2025: अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने

Abhishek Sharma RECORD: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में अपने सफर का आगाज धमाकेदार अंदाज में यूएई के खिलाफ (India vs United Arab Emirates, 2nd Match) जोरदार जीत के साथ किया है. इस जीत के साथ ही भारत ने टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले एशिया कप की सबसे बड़ी जीत अपने नाम कर ली है. यूएई ने भारतीय टीम को जीत के लिए 58 रन का लक्ष्य दिया था. अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने 4.3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीत लिया. (Abhishek Sharma Creates T20I History)

पारी की पहली गेंद पर छक्का और रच दिया इतिहास (Indian batter to hit the first ball of a T20I innings for a six)

इस मैच में भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा (ABHISHEK SHARMA HIT A SIX IN THE FIRST BALL) ने इतिहास रच दिया. अभिषेक ने भारत की पारी की पहली ही गेंद पर छक्का लगाने का कमाल किया. अभिषेक टी-20 इंटरनेशनल में लक्ष्य का पीछा करते हुए पहली गेंद पर छक्का मारने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले किसी भी भारतीय ने यह कमाल नहीं किया था. (Abhishek Sharma reccord T20I History)

इसके साथ-साथ अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट 500+ टी20I रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा है. अबतक अभिषेक ने 16 पारियों में कुल 535 रन बनाए हैं जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 193.84 का है. अभिषेक ने अबतक दो शतक और दो अर्धशतक जमाने में सफलता हासिल कर ली है. (Abhishek Sharma's strike rate is the highest among batters with 500+ T20I runs)

वैसे, अभिषेक शर्मा टी20I में पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले चौथे भारतीय हैं. उनसे पहले रोहित शर्मा (इंग्लैंड बनाम अहमदाबाद 2021), यशस्वी जायसवाल (ज़िम्बाब्वे बनाम हरारे 2024) और संजू सैमसन (इंग्लैंड बनाम मुंबई 2025) यह कारनामा कर चुके हैं, लेकिन किसी भी बल्लेबाज ने लक्ष्य का पीछा करने के क्रम में पारी की पहली गेंद पर छक्का नहीं लगाया है. अभिषेक शर्मा ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

जुलाई 2024 में टी20I में डेब्यू करने वाले इस बाएं हाथ के बल्लेबाज के नाम इस फॉर्मेट में किसी भारतीय की ओर से सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड भी है. उन्होंने इस साल की शुरुआत में वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ 135 रन बनाकर अपने साथी शुभमन गिल (126*) का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा था.

अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी (Abhishek Sharma Creates T20I History)

बता दें कि अभिषेक ने हैदर अली की पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया. उन्होंने आगे बढ़कर गेंद को लॉन्ग-ऑफ के ऊपर से छक्का लगाया. अभिषेक ने 16 गेंदों में 30 रन बनाए. उन्होंने दो चौके और तीन छक्के लगाए. 18 टी20 इंटरनेशनल मैचों में, उन्होंने 33.23 की औसत से 565 रन बनाए हैं। उन्होंने 48 चौके और 44 छक्के लगाए हैं.

मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने 93 गेंद रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. एशिया कप टी20 फॉर्मेट में इतनी गेंद शेष रहते किसी भी टीम ने जीत हासिल नहीं की है. भारतीय टीम पूर्ण सदस्य देश के रूप में टी20 फॉर्मेट वाले एशिया कप में सबसे ज्यादा गेंद शेष रहते जीत दर्ज करने वाली टीम बन गई है. ओवर ऑल सूची में भारतीय टीम का स्थान दूसरा है. पहले स्थान पर इंग्लैंड है। 2024 में इंग्लैंड ने ओमान को 101 गेंद शेष रहते हराया था.