Asia Cup 2025: इस बड़े सवाल के बीच सैमसन ने पिछले तीन मैचों में कर दिया बड़ा धमाका

यूएई में अगले महीने होने जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) से पहले एक बड़ी चर्चा यह भी है कि भारत के लिए पारी की शुरुआत कौन करेगा, तो विकेटकीपर कौन होगा? खासकर शुभमन गिल (Shubman Gill) की बतौर उपकप्तान इंट्री के बाद इस सवाल ने तो और जोर पकड़ लिया है कि अभिषेक शर्मा के साथ दूसरे छोर पर संजू सैमसन (Sanju Samson) होंगे या फिर शुभमन गिल? लेकिन इस बड़े सवाल के बीच संजू सैमसन ने हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) सहित प्रबंधन को बड़ा मैसेज भेज दिया है. सैमसन ने खेली जा रही केरल प्रीमियर लीग में तीन मैचों के भीतर 21 छक्के जड़कर मैनेजमेंट को बता दिया कि उनका बल्ला मेगा इवेंट में बवाल मचाने के लिए तैयार है और उनकी बिल्कुल भी अनदेखी नहीं की जा सकती.

सैमसन ने लीग में सबसे हालिया मैच में कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए खेलते हुए अदाणी त्रिवेंद्रम रॉयल्स के खिलाफ 37 गेंदों पर तूफानी 62 रन बनाए. इसमें उन्होंने 5 छक्के जड़े, जिससे उनकी टीम 191 के आंकड़े तक पहुंचने में सफल रही. इससे पहले उन्होंने त्रिसूर टाइटंस के खिलाफ 46 गेंदों के खिलाफ 89 रन बनाए थे. और इसमें उन्होंने 9 छक्के जड़े थे.

रहाणे ने किया समर्थन, लेकिन चोपड़ा बोले कि...

सैमसन की फॉर्म ने पूर्व दिग्गजों के बीच एक बार फिर से उनके बैटिंग ऑर्डर को लेकर बहस छेड़ दी है. पूर्व ओपनर अजिंक्य रहाणे ने सैमसन का समर्थन करते हुए कहा, 'गिल की टीम में वापसी हुई है. मैं आश्वस्त हूं कि उनके अभिषेक के साथ पारी शुरू करने की संभावना है. लेकिन निजी रूप से मैं संजू को पारी की शुरुआत करते देखने पसंद करूंगा क्योंकि उन्होंने वास्तव में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है. वह बहुत ही आत्मविश्वास से भरपूर बल्लेबाज है और टीम के लिए महत्वपूर्ण है.' लेकिन रहाणे के समर्थन के बावजूद चोपड़ा ने कहा है कि तूफानी फॉर्म के बावजूद सैमसन इलेवन से बाहर बैठ सकते हैं.

पिछले साल से ऐसा रहा है रिकॉर्ड

वैसे अगर पिछले साल जनवरी से अभी तक सैमसन के प्रदर्शन की बात करें, तो इस अवधि में इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने भारत के लिए 13 टी20 मैंच खेले. इन मैचों में उन्होने 43.60 के औसत से 436 रन बनाए. इसमें तीन शतक और 1 अर्द्धशतक शामिल हैं. वहीं, इस साल अभी तक वह सिर्फ 5 ही मैच खेले हैं. और इन मैचों में उनके प्रदर्शन में गिरावट देखने को मिली है. इन 5 मैचो में सैमसन 10.20 के औसत से सिर्फ 51 ही रन बना सके.



