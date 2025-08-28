विज्ञापन

कुनिका सदानंद की यंग दिनों की 10 तस्वीरें, 5वीं देख कहेंगे- बिग बॉस 19 की फीमेल कंटेस्टेंट्स पर हैं भारी

बिग बॉस 19 की पहली कैप्टन बनीं कुनिका सदानंद के जवानी के दिनों की 10 तस्वीरें देख फैंस भी कहेंगे- ये तो बिग बॉस की फीमेल कंटेस्टेंट पर भारी हैं.

Read Time: 2 mins
Kunnika Sadanand young 10 pictures: कुनिका सदानंद के जवानी की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 में 16 कंटेस्टेंट्स की एंट्री हो चुकी है, जिसमें से एक सीक्रेट रुम में हैं तो वहीं 15 कंटेस्टेंट के बीच बहस और लड़ाइयां देखने को मिल रही हैं. वहीं आने वाले एपिसोड में कैप्टन्सी टास्क भी दिखने वाला है, जिससे जुड़ी खबर सामने आई है कि कुनिका सदानंद बिग बॉस 19 की कैप्टन बन गई हैं. इसके चलते वह सुर्खियों में हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जमाने में कुनिका सदानंद बॉलीवुड की जानी मानी अदाकाराओं में से एक थीं. वहीं सलमान खान के साथ तो उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, जिसमें हम साथ साथ हैं और प्यार किया तो डरना क्या का नाम शामिल हैं.

कुनिका कई भारतीय फिल्मों में खलनायिका और कॉमेडी रोल्स के लिए जानी जाती हैं. वह एक सिंगर भी हैं और उन्होंने 1996 में "लाखों में एक" और 2002 में "कुनिका" नामक तीन पॉप एल्बम जारी किए थे. उन्होंने 2006 में "जूमबिश" नामक अपना तीसरा एल्बम जारी किया था.

पॉपुलर कॉमेडी एक्टर असरानी की पत्नी मंजू असरानी ने कुनिका को एक टीवी सीरियल में एक्ट्रेस के रूप में पहला मौका दिया था.

जबकि उन्हें दूसरा मौका धीरज कुमार द्वारा निर्देशित टीवी धारावाहिक "अदालत" में मिला था.

कुनिका ने अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत 28 साल की उम्र में 1988 में आई हॉरर हिंदी फिल्म "कब्रिस्तान" से की थी.

उन्होंने "बेटा", "गुमराह" और "खिलाड़ी" जैसी फिल्मों में कई नेगेटिव रोल निभाई थीं.

कुनिका ने 25 सालों में 110 फिल्मों में एक्टिंग की है. सिनेमा में अपने सफर में उन्होंने किंग अंकल, कोहरा, आ गले लग जा, बाजी, लोफर, फरेब, हम साथ साथ हैं और फगली जैसी कई अन्य फिल्मों में काम किया.

स्वाभिमान में उन्होंने 18 साल के लड़के की मां की भूमिका निभाई.

उनके लेटेस्ट वर्क की बात करें तो दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स हैं. वह किटी पार्टी, डॉलर बहू और संजोग से बनी संगिनी समेत कई अन्य फिल्मों में भी नजर आई थीं.

गौरतलब है कि कुनिका सदानंद को बिग बॉस 19 में काफी पसंद किया जा रहा है. जबकि कई लोग उन्हें ट्रोल करते हुए भी नजर आ रहे हैं.

