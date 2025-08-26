'4 चौके-9 छक्के', संजू सैमसन ने बल्ले से मचाया गदर, एशिया कप से पहले बढ़ाई कप्तान सूर्या की टेंशन

Sanju Samson Batting in KPL 2025: भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन ने एशिया कप से पहले शानदार लय पकड़ ली है. हाल ही में उन्होंने लगातार आक्रामक पारियां खेलकर सबका ध्यान खींचा है. पिछले मैच में शतक लगाने के बाद एक बार फिर उन्होंने चौकों-छक्कों की बरसात की. हालांकि इस बार वह तीन रन से शतक का आंकड़ा छूने से चूक गए, लेकिन उनके प्रदर्शन ने टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है. एशिया कप से पहले टीम इंडिया के लिए ये खुशखबरी भी है तो वहीं टेंशन भी है की टीम मैनेजमेंट उन्हें कैसे प्लेइंग 11 में शामिल कर पायेगी.

भारत अपने अभियान की शुरुआत यूएई के खिलाफ करेगा

भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को मेज़बान यूएई के खिलाफ करेगा, उसके बाद 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ बहुप्रतीक्षित मुकाबला होगा. दोनों मैच दुबई में खेले जाएँगे. भारत अपना अंतिम ग्रुप चरण का मैच 19 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ खेलेगा. एशिया कप का सुपर 4 चरण 20 से 26 सितंबर तक चलेगा, जिसका फाइनल 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा.

केरला प्रीमियर लीग में धमाका

संजू सैमसन इन दिनों केरला प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं और कोच्चि ब्लू टाइगर्स की ओर से मैदान में उतर रहे हैं. इसके बीच मंगलवार को एक और मुकाबले में संजू ने 46 गेंदों पर 89 रन बनाए. इस बार उनकी पारी में 4 चौके और 9 छक्के शामिल रहे. इससे पहले उन्हें पहले मैच में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला. दूसरे मैच में छठे नंबर पर आकर उन्होंने 22 गेंदों पर 13 रन बनाए और तीसरे मैच में ओपनिंग करते हुए उन्होंने सिर्फ 51 गेंदों पर 121 रन ठोक डाले, जिसमें 14 चौके और 7 छक्के शामिल थे. उनका स्ट्राइक रेट 237.25 का रहा.

एशिया कप की टीम में भी जगह

एशिया कप 2025 के लिए घोषित भारतीय टीम में संजू सैमसन का नाम भी शामिल है. टीम में अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और संजू सैमसन तीन ओपनर्स हैं. माना जा रहा है कि अभिषेक और गिल पारी की शुरुआत करेंगे. ऐसे में संजू को निचले क्रम में खेलना पड़ सकता है या उन्हें बाहर बैठना पड़ सकता है, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी संजू कर रहे हैं, उससे साफ है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए उन्हें बाहर रखना आसान नहीं होगा.

