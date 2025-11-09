टी-20 वर्ल्ड कप में बुमराह नहीं, ये दो खिलाड़ी होंगे भारत के लिए सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड, पूर्व भारतीय दिग्गज ने बताया

Ashwin picked Abhishek Sharma and Varun Chakravarthy India trumo card: भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर अश्विन ने भारत के दो ऐसे खिलाड़ियों के नाम बताएं हैं जो टी-2- वर्ल्ड कप में भारत के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं. अश्विन ने बताया है कि इन दो भारतीय खिलाड़ियों से बाकी की दूसरी टीमों को बचकर रहना होगा. भारतीय पूर्व स्पिनर ने अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती को टी-20 का सबसे खतरनाक खिलाड़ी करार दिया है जो दूसरी टीमों के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द टी-20 वर्ल्ड कप में साबित हो सकते हैं.

अश्विन ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, "अगर कोई भी टीम भारत में टी20 वर्ल्ड कप जीतना चाहती है, तो उसे दो चीज़ों में महारत हासिल करनी होगी. मैं अब तक जसप्रीत बुमराह को संभालने की बात कह रहा था.. लेकिन मैं अभी कहूंगा, जिस तरह से मैंने टिम डेविड को वरुण चक्रवर्ती को संभालते देखा है, मुझे लगता है कि अगर टीमों को भारत को हराना है तो वे अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती से निपटना होगा."

अश्विन ने यह भी बताया कि कैसे टिम डेविड ने होबार्ट में मैच के दौरान चक्रवर्ती के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी की और उनके ऊपर हावी रहने में सफल रहे. वहीं, अभिषेक ऐसे बल्लेबाज के तौर पर सामने आए हैं जो किसी भी मैदान पर गेंदबाजों के होश उड़ा सकते हैं. अभिषेक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज में 5 मैच खेलकर 166 रन बनाए.

अश्विन ने कहा, " जो भी विश्व कप के लिए आ रहा है, वह वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ भी इसी तरह की तैयारी करेगा क्योंकि इससे उन्हें विश्व कप में बढ़त मिलेगी. " अश्विन ने यह भी बताया कि कैसे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज़ों ने अभिषेक शर्मा के खिलाफ सोची समझी रणनीति के साथ गेंदबाजी कि जिससे अभिषेक जिससे पावरप्ले में खुलकर रन बनाने में नाकाम रहे.