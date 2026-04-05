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'अरे दीवानों मुझे पहचानो', IPL की बुलेट ट्रेन, अशोक शर्मा ने 154.2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दहलाया

अशोक शर्मा की गेंदबाजी शैली में स्विंग और गति की विविधता है, जो उन्हें एक असरदार गेंदबाज बनाती है. उन्होंने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं और अपनी टीम के लिए मैच जीतने वाले प्रदर्शन किए हैं.

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'अरे दीवानों मुझे पहचानो', IPL की बुलेट ट्रेन, अशोक शर्मा ने 154.2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दहलाया
Ashok Sharma

अशोक शर्मा (Ashok Sharma) ने आईपीएल 2026 में सबसे तेज गेंद फेंकी है, जिसकी गति 154.2 किमी/घंटा थी. यह गेंद उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए फेंकी है. इस गेंद के साथ उन्होंने आईपीएल 2026 की सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है. यही नहीं उनकी इस गेंद ने उन्हें आईपीएल इतिहास में तीसरे सबसे तेज भारतीय गेंदबाज का स्थान दिलाया है, जो उमरान मलिक (157 किमी/घंटा) और मयंक यादव (156.7 किमी/घंटा) के बाद है.

23 साल के अशोक शर्मा एक भारतीय खिलाड़ी हैं, जो राजस्थान के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. उन्होंने राजस्थान के लिए एक नेट बॉलर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी. वह एक दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं. अशोक शर्मा का जन्म 17 जून 2002 को राजस्थान में हुआ था.

अशोक शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत राजस्थान के लिए घरेलू क्रिकेट से की थी. उन्होंने 2021-22 के रणजी ट्रॉफी में अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया था. आईपीएल में उन्होंने 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेला था, जहां उन्हें 55 लाख रुपये में खरीदा गया था. 2025 में उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 30 लाख रुपये में खरीदा था.

अशोक शर्मा की गेंदबाजी शैली में स्विंग और गति की विविधता है, जो उन्हें एक असरदार गेंदबाज बनाती है. उन्होंने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं और अपनी टीम के लिए मैच जीतने वाले प्रदर्शन किए हैं.

आईपीएल इतिहास की सबसे तेज गेंदें

157.71 km/h – शॉन टेट (Rajasthan Royals, 2011)

157.4 km/h – गेराल्ड कोएट्जी (Mumbai Indians, 2024)

157.3 km/h – लॉकी फर्ग्यूसन (Gujarat Titans, 2022)

157.0 km/h – उमरान मलिक (Sunrisers Hyderabad, 2022)

156.7 km/h – मयंक यादव (Lucknow Super Giants, 2024)

156.22 km/h – एनरिक नोकिया (Delhi Capitals, 2020)

154.2 km/h – अशोक शर्मा Sharma (Gujarat Titans, 2026)

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