AUS vs ENG: कंधे की सर्जरी से उबरा ऑस्ट्रेलियाई स्टार, 'बॉक्सिंग डे' टेस्ट में अब इंग्लैंड की खैर नहीं!

झाय रिचर्डसन कंधे की सर्जरी से उबर चुके हैं. ऐसे में उन्हें एशेज सीरीज के चौथे मुकाबले की प्लेइंग इलेवन में शामिल किए जाने की बात सामने आ रही है

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 26 दिसंबर से बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की शुरुआत होगी. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज झाय रिचर्डसन कंधे की सर्जरी से उबर चुके हैं. ऐसे में उन्हें एशेज सीरीज के चौथे मुकाबले की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. जनवरी में सर्जरी के बाद, रिचर्डसन पिछले महीने अपने क्लब, फ्रेमेंटल के साथ क्रिकेट में लौटे. उन्होंने पर्थ में एशेज सीरीज के शुरुआती मुकाबले से पहले टेस्ट टीम के साथ भी समय बिताया था. उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इलेवन और ऑस्ट्रेलिया ए के लिए इंग्लैंड लायंस के खिलाफ खेला था.

रिचर्डसन ने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 35 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जिसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में वापसी का सुनहरा मौका मिला. आशंका है कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस शेष सीरीज से बाहर रह सकते हैं, जिससे तेज गेंदबाजी अटैक में जगह खाली हो जाएगी. ऐसे में झाय रिचर्डसन को टीम में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है.

इसके अलावा, अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन हैमस्ट्रिंग चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं, जिसके बाद, ऑस्ट्रेलिया को 141 ​​टेस्ट खेलने वाले इस अनुभवी खिलाड़ी के लिए एक विकल्प तलाशना होगा.

टॉड मर्फी को लियोन की जगह टीम में शामिल किए जाने की सबसे ज्यादा संभावना है. हालांकि, इस दौड़ में कोरी रोकिचियोली, मैथ्यू कुह्नमैन, मिच स्वेपसन और कूपर कॉनली भी शामिल हैं.

मर्फी ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे पर 22 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया था. उन्होंने डेब्यू पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 124 रन देकर 7 विकेट हासिल किए थे. उन्होंने पूरी सीरीज में विराट कोहली को 4 बार आउट किया था.

ऑस्ट्रेलियाई टीम पांच मुकाबलों की एशेज सीरीज पर 3-0 से अपना कब्जा जमा चुकी है. ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज के पहले मैच को 8 विकेट से जीता था, जिसके बाद दूसरे मैच को भी इतने ही विकेट से अपने नाम किया. इस टीम ने एडिलेड में खेले गए सीरीज के तीसरे मैच को 82 रन से जीता.

