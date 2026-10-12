'सॉरी अक्षर भाई...' जीत के हीरो अर्शदीप ने सबके सामने पकड़ लिए कान, वायरल हुआ वीडियो

रविवार को इंदौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के तीसरे T20I मैच के दौरान, अक्षर पटेल के रन-आउट होने के बाद अर्शदीप सिंह ने उनसे माफ़ी मांगी है. भारत की पारी के 19वें ओवर की पहली गेंद पर, अक्षर ने कवर-पॉइंट फील्डर के दाईं ओर शॉट खेला और अर्शदीप ने उन्हें एक ऐसा सिंगल लेने के लिए मना लिया जिसका कोई मौका नहीं था. बीच में तालमेल की कमी के कारण, अक्षर समय पर दूसरे छोर तक नहीं पहुंच पाए और अपना विकेट गंवा बैठे. बता दें, मैच का 18वां ओवर फेंकने आए अर्शदीप ने अपने एक ओवर में कीनो पॉल और शेरफेन रदरफोर्ड का शिकार करके मैच पूरी तरह से पलट दिया और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई.

मैच के बाद अर्शदीप ने बीसीसीआई से कहा,"मैं अक्षर भाई से माफी मांगना चाहता हूं. सॉरी, अक्षर भाई. मेरी वजह से आप रन आउट हो गए." अर्शदीप ने यह भी कहा कि उन्हें वेस्टइंडीज़ के कप्तान शाई होप को मैच की शुरुआत में ही आउट करने की रणनीति के सफल होने पर बहुत अच्छा लगा. उन्होंने कहा कि इतने अच्छे बल्लेबाज़ को आउट करने के लिए कोचिंग स्टाफ़ से मिली जानकारी और बहुत अच्छी तैयारी की ज़रूरत थी.

रविवार रात होल्कर स्टेडियम में, अर्शदीप ने दूसरे ओवर में अच्छी फ़ॉर्म में चल रहे शाई होप को बोल्ड करके शुरुआती सफलता दिलाई. होप ने एक ज़ोरदार शॉट खेलने की कोशिश की थी. मैच तब तक रोमांचक बना रहा जब तक खतरनाक शेरफ़ेन रदरफ़ोर्ड क्रीज़ पर थे. लेकिन अर्शदीप ने उन्हें बोल्ड कर दिया और कीमो पॉल को भी आउट करके भारत की जीत पक्की कर दी. भारत ने 14 रन से मैच जीता और पाँच मैचों की सीरीज़ में 2-1 की बढ़त बना ली.

अर्शदीप ने कहा,"मैच से पहले हमने योजना बनाई थी कि उनके ख़िलाफ़ कैसे कसी हुई गेंदबाज़ी करनी है. जब आप मैच में उस योजना को सही ढंग से लागू करते हैं और नतीजा मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है. मैं कोचों का शुक्रगुज़ार हूं जिन्होंने इस योजना पर काम किया और मुझे बताया कि मैं मैच में इसका इस्तेमाल कर सकता हूं. वह योजना सही ढंग से लागू हुई."

उन्होंने 223 रन के बड़े स्कोर का बचाव करते हुए लगातार दबाव बनाए रखने के लिए पूरी गेंदबाज़ी यूनिट की भी तारीफ़ की. अर्शदीप ने कहा,"मैंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की. मयंक ने दूसरे छोर से दबाव बनाए रखा और सभी छह गेंदबाजों ने अच्छा योगदान दिया और बहुत अच्छी गेंदबाजी की. जब आप योजनाओं को लागू करते हुए थोड़ा दबाव महसूस करते हैं, तो अच्छा लगता है. इसलिए, इसमें मजा आता है."

यह भी पढ़ें: भारत-श्रीलंका पहले वनडे वेन्यू को बदलने की अटकलों को BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने किया खारिज

यह भी पढ़ें: 9 खेल, 139 खिलाड़ी और सिर्फ़ 3 ब्रॉन्ज़ मेडल, एशियाड फ़ेल खेल संघों से मंत्रालय को देना होगा जवाब