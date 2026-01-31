ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के ऑफिशियल गाने के तौर पर 'फील द थ्रिल' किया लॉन्च

ICC Men's T20 World Cup 2026 Official Track: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने आज आखिरकार पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियल गाना रिलीज़ कर दिया है. इसे म्यूज़िक सेंसेशन अनिरुद्ध रविचंदर ने कंपोज़ किया है और गाया है. गाने का टाइटल 'फील द थ्रिल' है. ICC ने अपने X हैंडल पर गाने का वीडियो शेयर किया, जिसमें T20 वर्ल्ड कप के यादगार पल दिखाए गए हैं. इंग्लिश लिरिक्स हीज़नबर्ग ने लिखे हैं, जबकि हिंदी लिरिक्स रकीब आलम ने लिखे हैं.

गाना शेयर करते हुए ICC ने लिखा, "सबसे बड़े स्टेज के लिए बना गाना. इंतज़ार खत्म हुआ. जादू यहाँ है. पेश है ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियल इवेंट सॉन्ग: इसे महसूस करो. इसे गाओ. इसे जियो."

A song made for the biggest stage 🏟️🔥

The wait is over. The magic is here 🔥

Presenting the Official Event Song of the ICC Men's T20 World Cup 2026

Feel it. Sing it. Live it 🏏🎶

SONG LIVE NOW ON ALL AUDIO PLATFORMS



Music Credits



Song Title: Feel the Thrill

Composed, Arranged,… pic.twitter.com/GDbOBjD4tH — ICC (@ICC) January 30, 2026

अनिरुद्ध रविचंदर 'जेलर', 'जवान', 'मास्टर', 'बीस्ट', 'लियो', 'इंडियन 2' और अन्य फिल्मों में अपने म्यूज़िक कंपोज़िशन के लिए जाने जाते हैं. अब उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की सबसे लोकप्रिय पसंद में से एक माना जाता है.

आने वाले वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत ग्रुप A में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान, नामीबिया, नीदरलैंड और USA के साथ है और 7 फरवरी को मुंबई में USA के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा.

कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में होगा. अगर टीम इंडिया सफलतापूर्वक खिताब बचा लेती है, तो वे T20 WC खिताब बचाने वाली पहली टीम बन जाएगी, और यह उनकी तीसरी T20 WC ट्रॉफी होगी, जिससे वे टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल टीम बन जाएंगे.

भारत टी20 विश्व कप टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रित बुमरा, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह.