भारत और अमेरिका के बीच फिलहाल बातचीत चल रही है... ट्रेड नेगोशिएशन को लेकर NDTV से बोले पीयूष गोयल

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है. भारत-अमेरिका के बीच के संबंध को लेकर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने NDTV से कहा कि भारत और अमेरिका के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत चल रही है, कभी भी ट्रेड नेगोशिएशन किसी डेडलाइन को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है.

पीयूष गोयल का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भारत के मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल वार्ताकारों की टीम के साथ अमेरिकी दौरे पर है.किसी भी ट्रेड नेगोशिएशन में सरकार की प्राथमिकता राष्ट्रीय हित को मजबूत करने पर होता है.

पीयूष गोयल ने एनडीटीवी के सवाल के जवाब में कहा कि ट्रेड डील पर बातचीत देश हित को ध्यान में रखकर किया जाता है. भारतीय किसान, भारतीय मछुआरों के हितों को ध्यान में रखकर ही नेगोशिएशंस की जाती है.भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित बिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के पहले tranche पर अच्छे तरीके से बातचीत चल रही है.

वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, भारत और अमेरिका के वार्ताकारों के बीच बातचीत दोनों देशों के लीडरशिप द्वारा तय किये गए टर्म्स ऑफ़ रिफरेन्स के आधार पर आगे बढ़ रही है. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने अमेरिका जाने से पहले पत्रकारों से कहा कि हमें एक win-win deal की उम्मीद है. जब आप आमने-सामने बात करते हैं, तो हमेशा एक अच्छे समझौते की सकारात्मक उम्मीद होती है.

अमेरिका और भारत के बीच कृषि, डेयरी और कई दूसरे मामलों पर मतभेद पर भारत के मुख्य वार्ताकार ने कहा कि हवा में काफ़ी शोर है. एक अच्छी बात यह है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है. अमेरिकी राजदूत ने भी महत्वपूर्ण हितधारकों से मुलाकात की है. उधर, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आकड़ों के मुताबिक अमेरिका भारतीय एक्सपोर्टरों के लिए टॉप डेस्टिनेशन बना हुआ है.

वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 के पहले छह महीने (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान भारत से अमेरिका होने वाला एक्सपोर्ट बढ़ गया. भारत से अमेरिका में होने वाला एक्सपोर्ट वित्त वर्ष 2024-25 के पहले छह महीने में 40.42 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो इस साल के पहले छह महीने में बढ़कर 45.82 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है.

दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत इस साल मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई थी और अब तक भारत और अमेरिका के negotiators के बीच छह से ज़्यादा दौर की बातचीत हो चुकी है.13 फरवरी, 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अक्टूबर-नवंबर, 2025 तक बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट (BTA) के पहले tranche को तैयार करने को लेकर समझौता हुआ था. भारत और अमेरिका प्रस्तावित बिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए जो द्विपक्षीय व्यापार को मौजूद १९० बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 500 बिलीयन डॉलर तक बढ़ाना चाहते हैं.