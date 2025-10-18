विज्ञापन
Live: धनतेरस पर दिल्ली-NCR में जाम ही जाम, गलियों की सड़क से लेकर एक्सप्रेस-वे पर रेंग रहीं गाड़ियां

Delhi NCR Traffic Jam: देश की राजधानी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद सहित NCR की अधिकांश सड़कों पर इस समय भयानक जाम लगा है. धनतेरस की शॉपिंग के साथ-साथ ऑफिस से निकले लोगों जहां-तहां सड़कों पर फंसे हैं.

Delhi NCR Traffic Jam: दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर इस समय अलग-अलग जगहों पर भीषण लगा है.
Delhi NCR Traffic Jam: आज पूरे देश में धनतेरस का त्योहार धूम-धाम से मनाया जा रहा है. धनतेरस पर शॉपिंग की परंपरा है. लोग अपनी क्षमता के हिसाब से अलग-अलग चीजों की खरीदारी कर रहे हैं. लेकिन दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर लगे भीषण जाम ने धनतेरस की रौनक को जाम के झाम में फंसा दिया है. दिल्ली-एनसीआर की कई सड़कों पर भीषण जाम लगा है. इस कारण लोग अलग-अलग जगहों पर जाम में फंसे हैं. गलियों की सड़क के साथ-साथ एक्सप्रेस वे पर भी गाड़ियां रेंग रही हैं.

पूरे दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर भीषण जाम

दरअसल दिवाली की रौनक के साथ दिल्ली एनसीआर में भीषण ट्रैफिक जाम की समस्या ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है. धनतेरस के दिन शाम होते की नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, ग्ररुग्राम और फरीदाबाद की मुख्य सड़कों पर भारी ट्रैफिक देखा जा रहा है.

दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में गाड़ियों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है. इस दौरान सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही है. वीकेंड, शॉपिंग और शाम का समय होने के कारण निकले लोग जहां-तहां सड़कों पर जाम में फंसे हैं.

ऑफिस से लौट रहे लोग भी जाम में फंसे

दरअसल, वीकेंड होने और ऑफिस से लौटते लोगों की वजह से ज्यादातर सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया. ट्रैफिक पुलिस हर चाक-चौराहे पर मुस्तैद है लेकिन भारी भीड़ की वजह से व्यवस्थाएं चरमरा गईं. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें. यात्रा के दौरान सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें.

दिल्ली में भारी ट्रैफिक जाम

  • दिल्ली NCR के मुख्य बाजारों के आसपास के इलाकों में भारी भीड़ उमड़ी हुई है. यही वजह है कि सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है. दिल्ली के चाणक्यपुरी, आईटीओ और मूलचंद फ्लाईओवर पर भी भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है.
  • सदर बाजार, चांदनी चौक और लुटियंस दिल्ली जैसे व्यस्त इलाकों में भारी भीड़ के कारण यातायात व्यवस्था चरमरा गई. मालवीय नगर में तीन किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है.
  • पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर फ्लाईओवर से आनंद विहार बस अड्डे तक जाम है. त्योहारी उल्लास के बीच शनिवार को लोग भारी परेशानी का सामना करते हुए अपने घर पहुंचे. ऐसा जाम लगा कि लोग घंटों तक तिल- तिल चलने को मजबूर हो गए.
गुरुग्राम की सड़कों पर रेंगती गाड़ियां

एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में भारी जाम की वजह से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा. गुरुग्राम के इफ्को चौक पर गाड़ियों का भारी जमावड़ा देखा गया. फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा में भी ट्रैफिक ने लोगों को परेशानी में डाल दिया. दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर शाम के वक्त गाड़ियां रेंगते हुए आगे बढ़ रही हैं.

सोहना रोड, एमजी रोड और सैक्टर-29 मार्केट के आसपास भी भारी जाम लगा हुआ है. फरीदाबाद के बाटा चौक, बल्लभगढ़ और मथुरा रोड पर भी लोग जाम से जूझ रहे हैं. कई इलाकों में ट्रैफिक पुलिस जाम को खुलवाने के लिए कड़ी मशक्कत में जुटी हुई है.

