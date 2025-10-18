विज्ञापन
धू-धू कर जला ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भीषण आग बुझाने में एयरफोर्स-नेवी भी जुटीं, उड़ानें डायवर्ट

ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो विलेज में शनिवार दोपहर भीषण आग लग गई. आग बुझाने में 36 दमकलों के अलावा एयरफोर्स, नेवी और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को भी लगाया गया है.

  • ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो सेक्शन में शनिवार दोपहर भीषण आग लग गई
  • आग बुझाने के लिए 36 दमकलों के अलावा बांग्लादेश की एयरफोर्स, नेवी और बॉर्डर गार्ड की दो प्लाटून भी लगाई गई हैं
  • कार्गो सेक्शन में आग की वजह से सभी उड़ानें रोक दी गई हैं. कम से कम पांच उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा है
बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो सेक्शन में शनिवार दोपहर भीषण आग लग गई. इसके बाद सभी उड़ानें रोक दी गईं. आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने के लिए एयरफोर्स और नेवी को लगाना पड़ा. बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की दो प्लाटून भी बचाव कार्य में लगाई गईं. 

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा मीडिया प्रकोष्ठ के अधिकारी तल्हा बिन जासिम ने बताया कि हवाई अड्डे के गेट नंबर 8 के कार्गो विलेज में शनिवार दोपहर को आग लग गई. आग बुझाने के लिए 36 दमकलों को लगाया गया. बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार ने एयरपोर्ट के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि सभी विमान सुरक्षित हैं. 

बांग्लादेश सशस्त्र बलों के मीडिया विभाग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने बताया कि बांग्लादेश नागरिक उड्डयन, बांग्लादेश अग्निशमन सेवा, बांग्लादेश नौसेना और बांग्लादेश वायु सेना की दो अग्निशमन इकाइयां हज़रत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो सेक्शन में आग बुझाने के लिए काम कर रही हैं. बताया जा रहा है कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) की दो प्लाटून भी बचाव कार्य में शामिल हो गई हैं.

ढाका हवाई अड्डे के सूत्रों के हवाले से डेली स्टार ने बताया कि ढाका में उतरने वाली कम से कम पांच उड़ानों को चटगांव के शाह अमानत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और सिलहट के उस्मानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डायवर्ट किया गया है.

बांग्लादेश फ्रेट फॉरवर्डर्स एसोसिएशन के निदेशक नासिर उद्दीन ने मीडिया को बताया कि पता चला है कि जिस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कूरियर सेवा का सामान रखा था, वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. उस क्षेत्र में एक केमिकल गोदाम भी था. हमने सुना है कि उसमें भी आग लग गई है. हम कार्गो को हुए नुकसान का आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं.

गौरतलब है कि कुछ समय पहले ढाका और बंदरगाह शहर चटगांव में आग की भीषण घटनाएं हुई थीं. इस हफ्ते की शुरुआत में ढाका के मीरपुर के शियालबारी में एक केमिकल गोदाम और एक कपड़ा कारखाने वाली इमारत में आग लगने से कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे. वहीं, चटगांव के निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (सीईपीजेड) के एक कारखाने में गुरुवार को लगी आग पर काबू पाने में 17 घंटे लग गए थे. 25 दमकलों को लगाना पड़ा था. 

