विराट कोहली ने 80 करोड़ के घर को विकास के कर दिया नाम? बड़े भाई ने तोड़ी चुप्पी, दिया बड़ा बयान

Virat Kohli Brother Vikas kohli Slams Fake News: सोशल मीडिया पर विराट कोहली के खिलाफ लगातार चल रही नकारात्मक विचारों के बीच उनके बड़े भाई विकास कोहली ने बड़ा बयान दिया है.

  • सोशल मीडिया पर विराट कोहली के लंदन में स्थायी रूप से बसने की अफवाहें लगातार फैल रही हैं
  • विकास ने इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के प्रसार पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है
  • वर्तमान में विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं, जहां वनडे सीरीज खेली जा रही है
Virat Kohli Brother Vikas kohli Slams Fake News: सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी अफवाहें सामने आ रही हैं कि टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ लंदन में स्थायी रूप से बसने का फैसला कर लिया है. यही वजह है कि उन्होंने गुरुग्राम के डीएलएफ सिटी फेज-1 में स्थित अपने आलीशान बंगले की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बड़े भाई विकास कोहली को सौंप दी है. सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे इस उठापटक के बीच विराट ने तो कुछ जवाब नहीं दिया है. मगर उनके बड़े भाई विकाश कोहली ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के स्टोरी के जरिए अपना विचार साझा करते उन्होंने कहा है, 'इन दिनों मैं इतनी सारी गलत सूचनाओं और फर्जी खबरों के फैलने से आश्चर्यचकित नहीं हूं. कुछ लोग इतने आजाद हैं कि उनके पास ऐसे कार्यों के लिए काफी समय है. आप लोगों को शुभकामनाएं.'

विराट के यूके बसने की चल रही है चर्चा!

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि किंग कोहली अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ स्थायी रूप से यूके बसने की योजना बना रहे हैं. जिसकी वजह से उन्हें लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. यही नहीं हद तो तब हो गई जब कुछ लोगों ने यह कहना शुरु कर दिया कि उन्होंने गुरुग्राम स्थित अपने 80 करोड़ रुपये के घर की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अपने बड़े भाई विकास कोहली को सौंप दी है. उसके बाद तिलमिलाए विकास ने यह बयान दिया है. 

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं विराट 

बात करें विराट कोहली के बारे में तो मौजूदा समय में वह भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं. जहां भारतीय टीम को विपक्षी टीम के साथ तीन मैचों की वनडे, जबकि पांच मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. किंग कोहली को वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है. पूरी संभावना नजर आ रही है कि वनडे सीरीज के तहत उन्हें मैदान में उतरने का मौका मिलेगा. टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से वह संन्यास ले चुके हैं.

