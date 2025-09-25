IND vs WI: अजित अगरकर ने बताया करुण नायर को क्यों नहीं मिला मौका, ऋषभ पंत की कब होगी वापसी

Ajit Agarkar on Team India Test Squad vs WI: भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिये भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है जबकि देवदत्त पडिक्कल ने खराब फॉर्म से जूझ रहे करूण नायर की जगह ली. भारतीय टीम के होटल में यहां 15 सदस्यीय टीम की घोषणा करते हुए चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर ने संकेत दिये कि नायर और बंगाल के सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन अब टीम प्रबंधन की रणनीति का हिस्सा नहीं हैं. ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में रविंद्र जडेजा को वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में उपकप्तान बनाया गया है जबकि 25 वर्ष के कर्नाटक के खब्बू बल्लेबाज पडिक्कल और 23 वर्ष के साई सुदर्शन को भविष्य की उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है.

जसप्रीत बुमराह के बारे में अजीत अगरकर ने कहा (Ajit Agarkar on Jasprit Bumrah)

बुमराह के बारे में अगरकर ने कहा कि उन्हें अच्छा आराम मिल चुका है और वह दो अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू हो रही टेस्ट सीरीज खेलेंगे. अगरकर ने कहा,‘‘ बुमराह वेस्टइंडीज के खिलाफ दोनों मैच खेलना चाहते हैं . यह टीम दोनों टेस्ट के लिये है और वह दोनों खेलेंगे. इंग्लैंड दौरे के बाद अच्छा ब्रेक मिल चुका है और वह पांचवां टेस्ट नहीं खेले थे . एक महीने या पांच सप्ताह का ब्रेक हो चुका है.''

अभिषेक नायर के बारे में अजीत अगरकर ने कहा

नायर के बारे में उन्होंने कहा कि वह मौकों का पूरा फायदा नहीं उठा सके हैं और इंग्लैंड दौरे पर आठ पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक लगाया.

करूण नायर की जगह देवदत्त पडिक्कल को क्यों दी जगह अगरकर ने बताया

‘‘हमें लगता है कि इस समय पडिक्कल बेहतर विकल्प हैं. काश हम सभी को 15 या 20 टेस्ट दे पाते लेकिन ऐसा नहीं हो सकता.'' अगरकर ने कहा,‘‘ पडिक्कल टेस्ट टीम में रहे हैं. हमने इंग्लैंड में करूण से बेहतर की उम्मीद की थी. पडिक्कल आस्ट्रेलिया में टेस्ट टीम में थे और इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में अर्धशतक लगाया था.'' पिछले तीन चार साल से टीम के साथ लगातार दौरा कर रहे ईश्वरन को अंतिम एकादश में मौका नहीं मिला है और अब तो वह टीम से भी बाहर हैं .

अगरकर ने कहा कि इस फैसले के पीछे बहुत कुछ पढने की जरूरत नहीं है. भारतीय टीम को हालांकि अगले एक साल विदेश दौरा नहीं करना है लिहाजा ईश्वरन का टेस्ट पदार्पण मुश्किल ही लग रहा है. तीसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में एन जगदीशन पर विचार हो सकता है.

अगरकर ने कहा ,‘‘ विदेश दौरे पर 16 या 17 खिलाड़ी जाते हैं और तीसरा सलामी बल्लेबाज भी उसमे होता है. केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल का प्रदर्शन खराब नहीं था. ऐसे में हमे तीसरे सलामी बल्लेबाज की जरूरत नहीं है. जरूरत होगी तो उसे भेजा जा सकता है.''

अजीत अगरकर ने बताया ऋषभ पंत कब करेंगे मैदान पर वापसी

नियमित उपकप्तान ऋषभ पंत अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं और चयन के लिये उपलब्ध नहीं है . इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान पंत के पैर में फ्रेक्चर हो गया था. अगरकर ने कहा ,‘‘ उम्मीद है कि वह नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज तक उपलब्ध हो जाएंगे.'' उनकी जगह विकेटकीपर ध्रुव जुरेल और एन जगदीशन को टीम में रखा गया है.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इतने मुकाबले खेलेगा भारत

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में दो टेस्ट कोलकाता और गुवाहाटी में 14 नवंबर से 26 नवंबर के बीच खेले जायेंगे. इसके बाद तीन वनडे और पांच टी20 मैच होंगे. दक्षिण अफ्रीका का दौरा 19 दिसंबर को आखिरी टी20 के साथ खत्म होगा.

मोहम्मद शमी के बारे में पूछने पर अगरकर ने कहा

अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के बारे में पूछने पर अगरकर ने कहा कि अभी उन्हें पता नहीं है कि वह कितने फिट हैं. उन्होंने कहा,‘‘ हमें कोई अपडेट नहीं मिली है . उसने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है. पिछले दो तीन साल में बंगाल के लिये एक मैच और दलीप ट्रॉफी का एक मैच खेला है.''

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम स्क्वायड:

शुभमन गिल (कप्तान ), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव.