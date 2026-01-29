'T20 वर्ल्ड कप से हटने की हिम्मत नहीं है', पाकिस्तान के पैंतरेबाजी पर अजिंक्य रहाणे का सीधा हमला

Ajinkya Rahane on Pakistan: अजिंक्य रहाणे ने पाकिस्तान पर सीधा हमला किया है. बता दें कि वेन्यू विवाद के कारण आईसीसी से बांग्लादेश को टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया है जिसके बाद पाकिस्तान ने पैंतरेबाजी शुरू करते हुए वर्ल्ड कप में शामिल न होने की बात करने लगा. यही नहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट करते हुए आईसीसी पर दोहरे मापदंड का भी आरोप लगा दिया है, इसके अलावा पाकिस्तान ने ये भी धमकी दी है कि वह टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच को बर्खास्त करेगा. ऐसे में भारत के दिग्गज अजिंक्य रहाणे ने पाकिस्तान को लेकर बयान देकर उसकी बोलती बंद कर दी है. रहाणे ने माना है कि पाकिस्तान के पास हिम्मत नहीं है कि वह टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच को बायकॉट कर सके.

क्रिकबज के साथ बात करते हुए कहा,"मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसा कर सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि उनमें इतनी हिम्मत है. रहाणे के साथ उसी इवेंट में बोलते हुए, भारतीय क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कहा कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर सिर्फ़ "बेवजह शोर मचा रहा है" और वे टूर्नामेंट में "पक्का हिस्सा लेंगे".

बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के साथ बातचीत के बाद, पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा कि बड़े टी-20 इवेंट में पाकिस्तान की भागीदारी पर अंतिम फ़ैसला या तो कल या अगले सोमवार को लिया जाएगा. नकवी ने इससे पहले आईसीसी पर "दोहरे मापदंड" अपनाने का आरोप लगाया था और कहा था कि उसने टी-20 वर्ल्ड कप से टीम को बाहर करके बांग्लादेश के साथ "अन्याय" किया है।.

आईसीसी ने सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत के बाहर अपने मैच करवाने के बांग्लादेश के अनुरोध को खारिज करने के बाद, मेगा T20 इवेंट के लिए बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने का फैसला लिया है.