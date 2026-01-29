भारत के स्कूलों में बढ़ रही हैं सुविधाएं, कसरत करने में आगे हैं इस इलाके के बच्चे

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में आर्थिक समीक्षा 2025-26 पेश किया. इस इस सर्वे के मुताबिक पिछले पांच साल में देश के स्कूलों की सुविधाओं में तेजी से सुधार हुआ है. सर्वे के मुताबिक स्कूलों में स्वच्छता और सूचना प्रौद्योगिकी के ढांचे में सकारात्मक सुधार हुआ है. सरकार के मुताबिक देश के 14 लाख से अधिक स्कूलों में करीब 25 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं.

भारत में बच्चे खेलकूद पर कितना समय खर्च करते हैं

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के टाइम यूज सर्वे रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि छह से 14 साल के बच्चों के बीच शिक्षण संबंधी गतिविधियों में भागीदारी 2019 के 85.9 फीसदी से बढ़कर 2024 में 89.5 फीसदी हो गई है. सर्वे में बताया गया है कि इस आयुवर्ग के बच्चे प्रतिदिन करीब 413 मिनट सीखने की गतिविधियों में व्यतीत करते हैं. इसके मुताबिक ग्रामीण इलाके के बच्चे प्रतिदिन 83 मिनट खेल और व्यायाम जैसी गतिविधियों पर खर्च करते हैं. वहीं शहरी इलाकों के बच्चे इन गतिविधियों पर 68 मिनट ही व्यतीत करते हैं.

सर्वे में यूनिफाइड डिस्ट्रिक इनफार्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के हवाले से देश के स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की मौजूदगी के बारे में बताया गया है. सर्वे के मुताबिक स्कूलों में सबसे अधिक सुधार इंटरनेट की उपलब्धता को लेकर आया है. साल 2018-19 में 19 फीसद स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा थी. यह 2024-25 में बढ़कर 64 फीसदी स्कूलों में हो गई. वहीं 2018-19 तक 96 फीसदी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय थे, तो 2024-25 में इनकी संख्या बढ़कर 97 हो गई. लड़कों के शौचालय के मामले में यह संख्या 95 और 96 फीसदी का है.

भारत में कितने स्कूल हैं

सर्वे के मुताबिक देश में इस समय 14 लाख 71 हजार स्कूल हैं. इन स्कूलों में 24 करोड़ 69 लाख छात्र पढ़ाई करते हैं. वहीं शिक्षकों की संख्या एक करोड़ से अधिक है. देश में मौजूद स्कूलों में 69 फीसदी स्कूल सरकारी हैं. इन स्कूलों में कुल छात्रों के आधे से अधिक छात्र पढ़ाई करते हैं. वहीं करीब 26 फीसदी विद्यालय निजी क्षेत्र में हैं. इन स्कूलों में कुल छात्रों के 41 फीसदी छात्र पढ़ते हैं.

