पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत का बॉयकॉट करने को तैयार, ICC के बैन से बचने का बना रहा प्लान: रिपोर्ट

Pakistan considers India T20 World Cup match boycott over venue row: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ अपने हाई-वोल्टेज ग्रुप मैच को रणनीतिक रूप से छोड़ने पर विचार कर रहा है, बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के मकसद से यह प्रस्ताव PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक हाई-लेवल ब्रीफिंग के दौरान पेश किया. पाकिस्तानी मीडिया में एक रिपोर्ट के अनुसार, T20 वर्ल्ड कप का पूरी तरह से बहिष्कार करना मुख्य मकसद नहीं है, हालांकि, PCB कोलंबो में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच को छोड़ने पर गंभीरता से विचार कर रहा है. हालांकि पाकिस्तान के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा. क्योंकि ऐसा करने पर पाकिस्तान को काफी नुकसान होगा, लेकिन इससे बचने के लिए भी पाकिस्तान प्लान तैयार कर रहा है.

बता दें कि यदि पाकिस्तान, भारत के खिलाफ मैच छोड़ता है तो उसे गंभीर कानूनी मुश्किल में पड़ना होगा. लेकिन खबरों के मुताबिक बोर्ड ने ICC या ब्रॉडकास्टर्स से बैन से बचने के लिए बॉयकॉट के साथ आगे बढ़ने का प्लान तैयार कर लिया है. PCB की रणनीति का मुख्य आधार बोर्ड के फैसले और देश की सरकार की ओर से जारी आदेश के बीच कानूनी अंतर है. रिपोर्ट से दावा किया गया है कि पाकिस्तान इस मैच को छोड़ने को बोर्ड के फैसले के बजाय सरकार के सीधे निर्देश के तौर पर पेश करना चाहता है.

ICC के नियमों के तहत, राजनीतिक दखलअंदाजी के लिए बोर्ड पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. हालांकि, PCB का मानना ​​है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी आदेशों का हवाला देकर, वह फोर्स मेज्योर का मामला पेश कर सकता है. खबरों के मुताबिक, नकवी ने शरीफ को "बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अपनाए जा सकने वाले विकल्पों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों" के बारे में बताया गया है.

डॉन की एक रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है, "इवेंट का पूरी तरह से बॉयकॉट करना टॉप प्रायोरिटी नहीं है, हालांकि, पाकिस्तान 15 फरवरी को होने वाला भारत के खिलाफ ग्रुप मैच छोड़ सकता है, "इसके लिए PCB के पास ठोस आधार हैं, जिससे वह आईसीसी से किसी भी बैन या पेनल्टी से बच सकता है. "

रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है, "पाकिस्तान कह सकता है कि वह भारत के खिलाफ न खेलकर सरकार के निर्देशों का पालन कर रहा है. ऐसे में, आईसीसी, पीसीबी पर कोई कैश पेनल्टी या बैन नहीं लगा सकता है. " यह प्रस्ताव भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत "खराब" संबंधों के बाद आया है. पिछले साल ही, दोनों देश युद्ध के कगार पर थे और दशकों में सबसे घातक सैन्य टकराव में शामिल थे.