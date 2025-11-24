विज्ञापन
10 फीट की छलांग, एडन मार्क्रम ने 'सुपरमैन' बनकर लपका करिश्माई कैच, मैदान पर हर तरफ छा गया सन्नाटा, Video

Video of Aiden Markram Superman Catch: एडन मार्क्रम ने इस सुपरमैन कैच को लेकर दिखाया है कि टेस्ट क्रिकेट का रोमांच कितना चरम पर पहुंच सकता है. गुवाहटी में मौजूद फैन्स भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने मैदान पर क्या देखा है. 

AIDEN MARKRAM catch viral , Markram stuns India with Superman-like catch
  • गुवाहटी टेस्ट मैच में एडन मार्क्रम ने एक हाथ से 10 फीट लंबी छलांग लगाकर करिश्माई कैच लिया
  • मार्क्रम का यह कैच देखकर मैदान पर मौजूद फैन्स और कमेंटेटर दोनों ही हैरान रह गए और विश्वास नहीं कर पाए
  • नीतीश कुमार रेड्डी मार्क्रम के इस कैच के कारण आउट हो गए और उनके चेहरे पर मायूसी साफ़ नजर आई
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

AIDEN MARKRAM catch viral :  कभी-कभी क्रिकेट के मैदान पर ऐसे कैच लिए जाते हैं जिसे हमेशा याद रखा जाएगा. ऐसा ही कुछ गुवाहटी टेस्ट मैच में भारत की पारी के दौरान हुआ, जब नीतीश कुमार रेड्डी का कैच एडन मार्क्रम ने लपका, यह एक ऐसा कैच था जिसे देखकर फैन्स ही नहीं बल्कि कमेंटेटर भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए. एडन मार्क्रम ने एक हाथ से  10 फीट की लंबी छलांग हवा में लगाकर एक करिश्माई कैच लिया और नीतीश कुमार रेड्डी  को पवेलियन की राह दिखा दी. मार्क्रम के करिश्माई कैच को देखकर खुद रेड्डी  भी भौचक्के  रह गए. एडन मार्क्रम ने इस सुपरमैन कैच को लेकर दिखाया है कि टेस्ट क्रिकेट का रोमांच कितना चरम पर पहुंच सकता है. गुवाहटी में मौजूद फैन्स भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने मैदान पर क्या देखा है.

 कैसे आउट हुए रेड्डी, मार्क्रम बने सुपरमैन

मार्को यान्सन ने एंगल के साथ शॉर्ट गेंद फेंकी, बल्लेबाज को खेलने पर मजबूर किया. मार्क्रम स्लिप से दौड़ लगाते हुए आए और दायीं ओर गोता लगाते हुए एक हाथ से कैच लपक लिया. कैच देखकर रेड्डी के चेहरे पर मायूसी थी. मैदान पर सन्नाटा  छा गया था. किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह का कैच भी लिया जा सकता है. हर कोई हैरान था. खुद मार्क्रम भी कैच लेने के बाद कुछ सेकंड तक शॉक में थे. 

गुवाहटी टेस्ट मैच में भारत की हालत खराब

गुवाहटी टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है. भारत के बल्लेबाज अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते नजर आए हैं. बता दे ंकि पहली पारी में साउथ अफ्रीका ने 489 रन का स्कोर बनाया है. वहीं, भारत के बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन जा रहे हैं. जायसवाल को छोड़कर किसी भी दूसरे भारतीय बल्लेबाज क्रीज पर जम नहीं पाए हैं. 

