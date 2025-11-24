विज्ञापन
स्मृति मंधाना के पिता के बाद अब दूल्हे पलाश मुच्छल की भी तबीयत बिगड़ी, ले जाया गया हॉस्पिटल

Smriti Mandhana Update: दूसरी ओर अब पता चला है कि स्मृति के मंगेतर पलाश मुच्छल की भी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा.

स्मृति मंधाना के पिता के बाद अब दूल्हे पलाश मुच्छल की भी तबीयत बिगड़ी, ले जाया गया हॉस्पिटल
  • स्मृति मंधाना की शादी उनके पिता श्रीनिवास की गंभीर तबीयत के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है
  • स्मृति के मंगेतर पलाश मुच्छल को वायरल इन्फेक्शन और एसिडिटी के कारण प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था
  • पलाश मुच्छल का इलाज अस्पताल में हुआ और वे अब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर होटल जा चुके हैं
पूजा भारद्वाज

स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास के बीमार पड़ने के कारण भारतीय महिला टीम की इस दिग्गज क्रिकेटर और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. मंधाना और पलाश की शादी रविवार (23 नवंबर) को होनी थी.  वहीं, दूसरी ओर अब पता चला है कि स्मृति के मंगेतर पलाश मुच्छल की भी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा. NDTV के सूत्रों ने कन्फर्म किया है कि पलाश को वायरल इन्फेक्शन और एसिडिटी बढ़ने की वजह से इलाज के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ा. हालांकि, मामला सीरियस नहीं था. असल में, इलाज के बाद, पलाश हॉस्पिटल से होटल के लिए निकल चुके हैं. 

अब कैसी है मंधाना के पिता की तबीयत

मंधाना के पारिवारिक चिकित्सक डॉ. नमन शाह ने कहा कि एक मेडिकल टीम उनके पिता की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रख रही है. उन्होंने ‘पीटीआई' से कहा, ‘‘दोपहर लगभग 1:30 बजे श्रीनिवास मंधाना को बाईं ओर सीने में दर्द हुआ, जिसे हम मेडिकल भाषा में ‘एनजाइना' कहते हैं। उनके बेटे का फोन आने के बाद हमने एम्बुलेंस भेजी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया. ''

ईसीजी और अन्य रिपोर्टों से पता चला कि हृदय संबंधी एंजाइम बढ़े हुए हैं, इसलिए हमें उन्हें निगरानी में रखने की जरूरत है।''उन्होंने कहा, ‘‘रक्तचाप भी बढ़ा हुआ है और इसे कम करने के प्रयास जारी हैं. पूरी टीम निगरानी कर रही है। अगर स्थिति बिगड़ती है, तो हमें एंजियोग्राफी करनी होगी। स्मृति और उनका परिवार हमारे संपर्क में हैं, उम्मीद है कि कल तक उनकी हालत स्थिर हो जाएगी. इस बहुप्रतीक्षित विवाह समारोह से पहले उनके गृहनगर सांगली में एक सप्ताह तक चलने वाला समारोह पहले से ही चल रहा था. 

रिपोर्ट - पूजा भारद्वाज

