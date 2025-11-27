भारत की शर्मनाक हार के बाद इन 7 खिलाड़ियों की खुल सकती है किस्मत

These 7 players could have chance to enter Test Team: अब समय आ गया है कि "टेस्ट स्पेशलिस्ट" खिलाड़ियों को टीम में लाने के पास, भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. अब जब भारतीय टीम टेस्ट में अपने घर में लगातार खराब खेल रही है तो उन खिलाड़ियों के लिए मौका बन सकता है जो घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं. भारतीय क्रिकेट में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. ऐसे में जानते हैं उन 7 खिलाड़ियें के बारे में जिनका टाइम आ सकता है.

सरफराज खान

घरेलू क्रिकेट में लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले सरफराज खान का टाइम आ सकता है. सरफराज ने भारत के लिए 6 टेस्ट मैच मैच खेले हैं और इस दौरान 371 रन बनाए हैं. सरफराज के नाम टेस्ट में एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल है. टीम से बाहर होने के बाद भी सरफऱाज घरेलू क्रिकेट में छाप लगातार छाप छोड़ रहे हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सरफराज ने 60 मैच खेलकर 4863 रन 65.15 की औसत के साथ बनाए हैं. घरेलू क्रिकेट में जोरदार परफॉर्मेंस करने के अलावा सरफराज ने अपनी फिटनेस पर भी ध्यान दिया है और वह अब पहले से भी ज्यादा फिट हैं. अब भारतीय टीम अगले साल अगस्त में टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली है. ऐसे में सरफराज टीम में वापसी की उम्मीद लगा सकते हैं.

यश राठौड़

विदर्भ के बल्लेबाज यश राठौड़ भी घरेलू क्रिकेट में अपने खेल से प्रभावित कर रहे हैं. यश ने 27 फर्स्ट क्लास मैच में 61.22 की औसत के साथ 2449 रन बनाए हैं. जिसमें उनके नाम 9 शतक और 11 अर्धशतक दर्ज है. नागपुर के रहने वाले विदर्भ के बाएं हाथ के यश राठौड़ काफी समय से भारतीय घरेलू सर्किट में चर्चा में हैं. राठौड़ ने 2023 की शुरुआत में अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया और तब से लगातार बेहतर होते जा रहे हैं. राठौड़ ने रणजी ट्रॉफी के 2024-25 के सीज़न में विदर्भ के लिए बैटिंग करते हुए शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 18 पारियों में 960 रन बनाकर रेड-बॉल कॉम्पिटिशन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, जिसमें उनके नाम तीन फिफ्टी और 5 शतक शामिल थे.

किसी भी पोजीशन पर बैटिंग करने की उनकी ज़बरदस्त काबिलियत ने उन्हें टीम का पसंदीदा क्राइसिस मैन भी बना दिया, जो विदर्भ के लिए उनके लिए एक ड्रीम सीज़न था. घेरलू सर्किट में यश राठौड़ ने अपना हुनर दिखाया है लेकिन क्या उनका यह परफॉर्मेंस उन्हें सीनियर टीम का टिकट दिला सकता है. यह भविष्य के गर्त में हैं.

बाबा इंद्रजीत

बाबा इंद्रजीत भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. 52.63 की औसक के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन बनाने वाले बाबा इंद्रजीत पिछले कुछ समय से अपनी जगह टीम इंडिया में बनाने को लेकर कोशिश कर रहे हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने 6000 रन बनाए हैं. उनके नाम 17 शतक और 31 अर्धशतक दर्ज है. बाबा इंद्रजीत दाएं हाथ के बैट्समैन और कभी-कभी लेग-ब्रेक बॉलर भी हैं, जो तमिलनाडु क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं. वह बाबा अपराजित के जुड़वां भाई भी हैं. इंद्रजीत ने 2013 में अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया और उनका करियर लगातार अच्छा रहा है.

Photo Credit: @X(Twitter)

ऋतुराज गायकवाड़

ऋतुराज गायकवाड़ भी टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए कतार में हैं. घरेलू क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 45.59 की औसत के साथ रन बनाए हैं. गायकवाड़ हर फॉर्मेट वाले खिलाड़ी हैं. उनके पास लंबे समय तक क्रीज पर जमे रहने की मानसिकता है. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम 3146 रन दर्ज है और अबतक 9 शतक लगा चुके हैं.

Photo Credit: @X

पृथ्वी शॉ

अपना टाइम आएगा..क्या एक बार फिर पृथ्वी शॉ को आजमाने का समय आ गया है. ऐसा इसिलए क्योंकि शॉ के टैंलेट को सभी ने माना है. पृथ्वी ने अबतक 47.41 की औसत के साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 5026 रन बनाए हैं. पृथ्वी शॉ के नाम 14 शतक और 21 अर्धशतक जमाए हैं. हाल के समय में पृथ्वी ने अपनी फिटनेस और परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया है. उम्मीद यही है कि शॉ खरेलू क्रिकेट में बेहतरीन खेल जारी रखेंगे जिससे उनको दोबारा मौका मिले, क्योंकि पृथ्वी शॉ ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक और मौका पाने के हकदार हैं.

इन खिलाड़ियों के अलावा Dhruv Shorey: Avg 48.70 | 5455 runs और - N. Jagadeesan: Avg 47.59 | 3855 runs जैसे खिलाड़ी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.