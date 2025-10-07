शुभमन गिल औऱ अभिषेक शर्मा के बाद भारत के लिए एक और धुआंधार खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं युवराज सिंह

Yuvraj Singh Starts Preparing Prabhsimran Singh For Team India: शुभमन गिल औऱ अभिषेक शर्मा इस समय भारतीय क्रिकेट के सबसे चमकते हुए सितारे हैं. इन दोनों का करियर आसमान छू रहा है. एक ओर जहां शुभमन गिल इस समय भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान हैं तो वहीं, अभिषेक शर्मा लगातार अपनी बल्लेबाजों से विश्व क्रिकेट को हैरान कर रहे हैं. हाल ही में अभिषेक ने एशिया कप में धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी कर दुनिया को चौंका कर रख दिया था. दोनों खिलाड़ी आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें भारत के पूर्व दिग्गज युवराज सिंह का हाथ रहा है. युवी ने पर्सनल तौर पर दोनों को ट्रेनिंग दी थी जिसका फायदा इन दोनों बल्लेबाजों को मिला था. आज दोनों भारतीय क्रिकेट के अहम खिलाड़ी हैं.

प्रभसिमरन को कर रहे हैं तैयार

वहीं, अब इन दोनों क्रिकेटर के अलावा युवराज सिंह एक ओर खिलाड़ी को विश्व क्रिकेट के लिए तैयार कर रहे हैं, वह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि प्रभसिमरन सिंह हैं जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ वनडे मैच में 68 गेंद पर शतक लगाने का कमाल किया था. इंडिया-ए टीम की ओर से खेलते हुए प्रभसिमरन सिंह ने 66 गेंदों में ताबड़तोड़ शतक ठोका, अपनी पारी में पंजाब के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 68 गेंदों पर 8 चौके और 7 छक्कों की मदद से 102 रनों की शतकीय पारी खेली थी.

उनकी इस तूफानी पारी के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आय़ा है जिसमें युवराज सिंह, प्रभसिमरन को कोचिंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं.

अभिषेक की तरह की तूफानी बैटिंग करते हैं प्रभसिमरन सिंह

प्रभसिमरन एक आक्रामक खिलाड़ी हैं, बिल्कुल अभिषेक की तरह. इन सबके बीच, गिल थोड़े अलग हैं क्योंकि वह परिस्थितियों के अनुसार अपना खेल बदल सकते हैं. प्रभसिमरन अब युवराज के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए यह कहना मुश्किल नहीं होगा कि 25 साल यह खिलाड़ी अच्छी स्थिति में है और आने वाले समय में जल्द ही भारतीय क्रिकेट में अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे.