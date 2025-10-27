विज्ञापन
IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया को झटका, एडम जंपा टी20 सीरीज से बाहर, युवा स्टार को मिला मौका

Adam Zampa, IND vs AUS T20I Series: तनवीर सांघा को ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम में शामिल किया गया है. स्पिनर एडम जांपा निजी कारणों के चलते शुरुआती मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे.

  • ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम में लेग स्पिनर तनवीर सांघा को भारत के खिलाफ सीरीज से पहले शामिल किया गया है
  • जंपा निजी कारणों से शुरुआती टी20 मुकाबलों में नहीं खेलेंगे क्योंकि उनकी पत्नी जल्द ही मां बनने वाली हैं
  • जांपा ने एडिलेड में दूसरे वनडे में चार विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता था
Adam Zampa, IND vs AUS T20I Series: भारत के खिलाफ 29 अक्टूबर से शुरू होने जा रही टी20 सीरीज से पहले लेग स्पिनर तनवीर सांघा को ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम में शामिल किया गया है. स्पिनर एडम जांपा निजी कारणों के चलते शुरुआती मुकाबले में नहीं खेल सकेंगे. एडम जांपा की पत्नी हैरियट जल्द ही दूसरी बार मां बनने जा रही हैं. ऐसे में जांपा शनिवार को सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच के बाद घर लौट गए थे. भारत ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की शानदार साझेदारी के दम पर इस मुकाबले को 9 विकेट से अपने नाम किया था.

एडम जांपा एडिलेड में खेले गए सीरीज के दूसरे वनडे मुकाबले में 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने गए थे. एडिलेड में जांपा ने 10 ओवरों में 60 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे. टी20 सीरीज में जांपा की उपलब्धता अनिश्चित होने के कारण 23 वर्षीय सांघा के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी के रास्ते खुल गए हैं.

ऑस्ट्रेलिया की ओर से 7 टी20 मुकाबले खेल चुके तनवीर संघा ने 3 दिसंबर 2023 को अपना पिछला टी20 मैच खेला था. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके नाम 10 टी20 विकेट दर्ज हैं. सांघा को भारत के खिलाफ बाएं हाथ के स्पिनर मैट कुहनेमैन के साथ स्पिन आक्रमण सौंपा जा सकता है.

जोश हेजलवुड कैनबरा और सिडनी में शुरुआती दो मुकाबले खेलेंगे. इसके बाद एशेज की तैयारी के लिए इस टीम का साथ छोड़ देंगे. वहीं, सीन एबॉट होबार्ट में तीसरे मैच के बाद टीम से बाहर हो जाएंगे. 20 वर्षीय अनकैप्ड तेज गेंदबाज माहली बीअर्डमैन को तीसरे टी20 मैच से टीम में जोड़ा जाएगा.

भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम:

मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट (पहले से तीसरे मैच तक), माहली बीअर्डमैन (तीसरे से पांचवें मैच तक), बेन ड्वारशुइस (चौथे और पांचवें मैच के लिए), नाथन एलिस, जोश हेजलवुड (पहले और दूसरे मुकाबले के लिए), ग्लेन मैक्सवेल (तीसरे से पांचवें मैच तक), टिम डेविड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कुहनेमैन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैथ्यू शॉर्ट, जेवियर बार्टलेट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जांपा और तनवीर सांघा.

