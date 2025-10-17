गुजरात मंत्रिमंडल का आज विस्तार होना है. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान, मुख्यमंत्री ने गुजरात मंत्रिमंडल की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन की अनुमति मांगी. गुजरात की मौजूदा मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री पटेल सहित 17 मंत्री हैं. कुछ देर में मंत्रियों के शपथ शुरू होंगे. गुजरात में आठ कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं जबकि इतने ही राज्य मंत्री (एमओएस) हैं. पार्टी सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सभी 16 मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए हैं.
पार्टी सूत्रों ने बताया कि लगभग 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी. मौजूदा मंत्रिपरिषद के लगभग छह मंत्रियों को बरकरार रखा जाएगा. भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा बृहस्पतिवार शाम गांधीनगर पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री पटेल तथा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की. पार्टी सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी शुक्रवार को भाजपा सरकार के नए मंत्रियों के शपथग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है.
कुल 182 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा में सदन की कुल संख्या का 15 प्रतिशत या 27 मंत्री हो सकते हैं. इस महीने की शुरुआत में गुजरात सरकार में राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल की जगह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई के नए अध्यक्ष बने थे. पार्टी सूत्रों ने बताया कि भाजपा की ‘एक व्यक्ति, एक पद' नीति के कारण विश्वकर्मा को इस बार मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया जाएगा. भूपेंद्र पटेल ने 12 दिसंबर, 2022 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली थी.
मिशन 2027 के लिए बीजेपी की रणनीति
बीजेपी का यह कैबिनेट फेरबदल मिशन 2027 के लिहाज से अहम माना जा रहा है. पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों से पहले नए समीकरणों को परखने की भी कोशिश करेगी. यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि युवा नेता गोपाल इटालिया के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी, भाजपा के पाटीदार गढ़ में अपनी पैठ बढ़ा रही है.
राज्यपाल से मिले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल
Gujarat CM Bhupendra Patel held a courtesy meeting with the Governor of Gujarat Acharya Devvrat today— ANI (@ANI) October 17, 2025
During this, Chief Minister apprised about the current status of the Gujarat Cabinet and sought permission to organize the oath-taking ceremony for the new cabinet members, the… pic.twitter.com/ihlLTvIkiV
गुजरात मंत्रिमंडल विस्तार में जातिगत समीकरण भी
गुजरात में नए मंत्रियों के फेरबदल में अब तक, सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि नरेश पटेल, कांतिलाल अमृतिया, पुरूषोत्तम सोलंकी, अर्जुन मेदवाडिया, कौशिक वेकारिया, त्रिमक छगा, दर्शना बेन का नाम आ रहा है. 4-5 कोली/ओबीसी समाज से अमृतिया, सोलंकी, मेदवाडिया, छगा, दर्शना बेन और 2 पाटीदार समाज से नरेश पटेल, कौशिक वेकारिया भी मंत्री बनने वाले हैं. नए सदस्यों में, अपेक्षित तर्ज पर, सौराष्ट्र में 4 मंत्री हैं, मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात में 1-1 मंत्री हैं, और अहमदाबाद (असारवा) में दर्शना बेन हैं. गौरतलब है कि सीएम और नए प्रदेश अध्यक्ष भी अहमदाबाद से हैं.
गुजरात के सीएम राजभवन के लिए निकले
#WATCH | Gandhinagar | Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel leaves from Raj Bhavan— ANI (@ANI) October 17, 2025
The swearing-in ceremony for the Gujarat Cabinet reshuffle is to take place shortly pic.twitter.com/8mQenJACKk
गुजरात मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रफुल्लकुमार नारणभाई पंसुरिया
#WATCH | Gandhinagar | On Gujarat cabinet reshuffle, Gujarat Minister Prafulkumar Naranbhai Pansuriya says, "The resignation I rendered yesterday was not accepted... I will accept any responsibility given to me... Every decision of the party high command is acceptable to me..." pic.twitter.com/ZvyG9RqvEi— ANI (@ANI) October 17, 2025
नए मंत्रियों में ये चेहरे हो सकते हैं शामिल
कैबिनेट में नए चेहरों के रूप में जयेश राडाडिया, शंकर चौधरी, अर्जुन मोढवाडिया, जीतू वघानी, रीवा जडेजा, अल्पेश ठाकोर आदि को शामिल किया जा सकता है. पार्टी का मानना है कि इससे भाजपा युवा नेताओं और ओबीसी-पाटीदार प्रतिनिधित्व दोनों का हौसला बढ़ेगा और इसका फायदा सौराष्ट्र क्षेत्र में मिल सकेगा.
कौन हटेगा, किसकी कुर्सी रहेगी कायम?
NDTV को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मंत्री धर्मेंद्र सिंह, ऋषिकेश पटेल, मुकेश पटेल और भूपेंद्र सिंह चूडासमा के मंत्री पद पर बने रहने की संभावना है. वहीं कनुभाई देसाई (वित्त), राघवजी पटेल (कृषि), कुंवरजी बावलिया (जल आपूर्ति) और मुरूभाई बेरा (पर्यटन) आदि को बदला जा सकता है.