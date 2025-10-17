गुजरात मंत्रिमंडल का आज विस्तार होना है. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान, मुख्यमंत्री ने गुजरात मंत्रिमंडल की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन की अनुमति मांगी. गुजरात की मौजूदा मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री पटेल सहित 17 मंत्री हैं. कुछ देर में मंत्रियों के शपथ शुरू होंगे. गुजरात में आठ कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं जबकि इतने ही राज्य मंत्री (एमओएस) हैं. पार्टी सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सभी 16 मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए हैं.

पार्टी सूत्रों ने बताया कि लगभग 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी. मौजूदा मंत्रिपरिषद के लगभग छह मंत्रियों को बरकरार रखा जाएगा. भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा बृहस्पतिवार शाम गांधीनगर पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री पटेल तथा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की. पार्टी सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी शुक्रवार को भाजपा सरकार के नए मंत्रियों के शपथग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है.

कुल 182 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा में सदन की कुल संख्या का 15 प्रतिशत या 27 मंत्री हो सकते हैं. इस महीने की शुरुआत में गुजरात सरकार में राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल की जगह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई के नए अध्यक्ष बने थे. पार्टी सूत्रों ने बताया कि भाजपा की ‘एक व्यक्ति, एक पद' नीति के कारण विश्वकर्मा को इस बार मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया जाएगा. भूपेंद्र पटेल ने 12 दिसंबर, 2022 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली थी.

मिशन 2027 के लिए बीजेपी की रणनीति

बीजेपी का यह कैबिनेट फेरबदल मिशन 2027 के लिहाज से अहम माना जा रहा है. पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों से पहले नए समीकरणों को परखने की भी कोशिश करेगी. यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि युवा नेता गोपाल इटालिया के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी, भाजपा के पाटीदार गढ़ में अपनी पैठ बढ़ा रही है.

