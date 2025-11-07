IND vs AUS: अभिषेक शर्मा ने बतौर ओपनर बनाया छक्का लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

Abhishek Sharma world record in T20I: चौथे टी-20 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हरा दिया. इस मैच में भले ही अभिषेक शर्मा केवल 28 रन ही बना सके लेकिन अपनी पारी में एक छक्का लगाते ही अभिषेक ने बतौर ओपनर टी-20 इंटरनेशनल में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. अभिषेक शर्मा बतौर ओपनर 25 पारियों के बाद सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. बतौर ओपनर अभिषेक ने 25 पारियों के बाद T20I में कुल 64 छक्का लगाने में सफल हो गए हैं. वहीं, वेस्टइंडीज के इविन लुईस ने अपने टी-20 इंटरनेशनल में 25 पारियों के बाद कुल 60 छक्के लगाने में सफल रहे थे.

बतौर ओपनर 25 पारियों के बाद सबसे ज़्यादा टी20 इंटरनेशनल छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

64: अभिषेक शर्मा

60: एविन लुईस

58: कॉलिन मुनरो

54: हज़रतुल्लाह ज़ज़ई

51: क्रिस गेल

47: केएल राहुल

43: ट्रैविस हेड

बता दें कि ओवलऑल अभिषेक ने अपनी टी-20 इंटरनेशनल करियर में अबतक 27 पारियां खेली हैं जिसमें 25 पारियों उन्होंने बतौर ओपनर तो वहीं, दो पारी उन्होंने नंबर 3 पर खेली है. नंबर 3 पर खेलते हुए अभिषेक ने एक छक्का लगाने में सफल रहे हैं.

मैच में पहले भारत ने बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 8 विकेट पर167 रन बनाए, भारत की ओर से शुभमन गिल ने 46 और सूर्यकुमार यादव ने 20 रन की पारी खेली. बाद में अक्षर पटेल ने 11 गेंद पर 21 रन बनाकर भारत के स्कोर को 167 रन पर ले जाने में सफल रहे. अक्षर पटेल ने अपनी 21 रन की नाबाद पारी में एक छक्का और एक चौका लगाने में सफल रहे. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम 119 रन ही बना सकी. भारत की ओर से अक्षर पटेल ने दो विकेट लिए और वाशिंगटन सुंदर ने तीन विकेट लेने में सफलता हासिल की. ऑलराउंड खेल के लिए अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.