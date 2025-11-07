विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs AUS: अभिषेक शर्मा ने बतौर ओपनर बनाया छक्का लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

Abhishek Sharma record in T20I: अभिषेक शर्मा केवल 28 रन ही बना सके लेकिन अपनी पारी में एक छक्का लगाते ही अभिषेक ने बतौर ओपनर टी-20 इंटरनेशनल में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है

Read Time: 2 mins
Share
IND vs AUS: अभिषेक शर्मा ने बतौर ओपनर बनाया छक्का लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने
Abhishek Sharma, AUS vs IND, 4th T20I: अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास
  • अभिषेक शर्मा ने बतौर ओपनर टी20 इंटरनेशनल में 25 पारियों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया
  • अभिषेक शर्मा ने 25 पारियों में कुल 64 छक्के लगाए जो वेस्टइंडीज के इविन लुईस के रिकॉर्ड से अधिक है
  • अभिषेक ने कुल 27 टी20 इंटरनेशनल पारियां खेली हैं, जिनमें से 25 बतौर ओपनर और दो नंबर तीन पर खेली हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Abhishek Sharma world record in T20I: चौथे टी-20 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हरा दिया. इस मैच में भले ही अभिषेक शर्मा केवल 28 रन ही बना सके लेकिन अपनी पारी में एक छक्का लगाते ही अभिषेक ने बतौर ओपनर टी-20 इंटरनेशनल में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. अभिषेक शर्मा बतौर ओपनर 25 पारियों के बाद सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. बतौर ओपनर अभिषेक ने 25 पारियों के बाद T20I में कुल 64 छक्का लगाने में सफल हो गए हैं. वहीं, वेस्टइंडीज के इविन लुईस ने अपने टी-20 इंटरनेशनल में 25 पारियों के बाद कुल 60 छक्के लगाने में सफल रहे थे. 

बतौर ओपनर 25 पारियों के बाद सबसे ज़्यादा टी20 इंटरनेशनल छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

  • 64: अभिषेक शर्मा
  • 60: एविन लुईस
  • 58: कॉलिन मुनरो
  • 54: हज़रतुल्लाह ज़ज़ई
  • 51: क्रिस गेल
  • 47: केएल राहुल
  • 43: ट्रैविस हेड

बता दें कि ओवलऑल अभिषेक ने अपनी टी-20 इंटरनेशनल करियर में अबतक 27 पारियां खेली हैं जिसमें 25 पारियों उन्होंने बतौर ओपनर तो वहीं, दो पारी उन्होंने नंबर 3 पर खेली है. नंबर 3 पर खेलते हुए अभिषेक ने एक छक्का लगाने में सफल रहे हैं. 

मैच में पहले भारत ने बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 8 विकेट पर167 रन बनाए, भारत की ओर से शुभमन गिल ने 46 और सूर्यकुमार यादव ने 20 रन की पारी खेली. बाद में अक्षर पटेल ने 11 गेंद पर 21 रन बनाकर भारत के स्कोर को 167 रन पर ले जाने में सफल रहे. अक्षर पटेल ने अपनी 21 रन की नाबाद पारी में एक छक्का और एक चौका लगाने में सफल रहे. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम 119 रन ही बना सकी. भारत की ओर से अक्षर पटेल ने दो विकेट लिए और वाशिंगटन सुंदर ने तीन विकेट लेने में सफलता हासिल की. ऑलराउंड खेल के लिए अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Abhishek Sharma, India Vs South Africa 2025 India, Australia Vs India 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now