IND vs PAK: अभिषेक शर्मा ने की पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर कुटाई, हारिस राउफ को ऐसे दिखाया रास्ता

Abhishek Sharma vs Haris Rauf Heated Conversation IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ने 172 रनों के लक्ष्य को बौना साबित कर दिया. अभिषेक शर्मा ने मात्र 24 गेंदों में अर्धशतक जड़ा जिसके बाद दुबई में माहौल गर्मा हो गया. सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पावरप्ले में बड़े शॉट लगाए. चौथे ओवर में शाहीन अफरीदी को दो चौके लगाने के बाद, गिल की तेज गेंदबाज से तीखी बहस हो गई. उस ओवर की शुरुआत में, अफरीदी ने गिल से कुछ ऐसा कहा जिससे वह भड़क गए. यहां तक कि अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ के बीच भी बहस हो गई जिसमें गिल बीत में आकर मामला शांत करते नजर आए.

HARIS RAUF IS RATTLED...!!!!



इससे पहले शिवम दुबे गेंदबाजी में नायक साबित हुए क्योंकि भारतीय गेंदबाज़ों ने पहले 10 ओपर के लचर प्रदर्शन के बाद आखिरी के 10 में बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि पाकिस्तान रविवार को एशिया कप के सुपर 4 मैच में 5 विकेट पर 171 रन बनाने में सफल रहा. स्टाइलिश दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज़ साहिबज़ादा फरहान ने 45 गेंदों पर 58 रनों की आकर्षक पारी खेलकर पाकिस्तानी पारी का नेतृत्व किया.

हालांकि वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर कुलदीप यादव का कैच छूटना महंगा साबित हुआ. हालांकि, फ्रंट-10 में साहिबज़ादा और सैम अयूब (17 गेंदों पर 21 रन) के बीच 72 रनों की साझेदारी की बदौलत पाकिस्तान ने शानदार शुरुआत की और बैक-10 में चार विकेट खोकर 80 रन ही बना पाए.