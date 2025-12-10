IND vs SA, 2nd T20I: अभिषेक शर्मा के पास विराट कोहली का ALL TIME महारिकॉर्ड तोड़ने का मौका, ऐसा करते ही रचेंगे इतिहास

Abhishek Sharma upcoming record in 2nd T20I: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी-20 मैच में अभिषेक शर्मा ने 17 रन की पारी खेली थी. भले ही अभिषेक बड़ी पारी खेलने में असफल रहे लेकिन अब दूसरे टी-20 में उनके निशाने पर एक ऐतिहासिक महारिकॉर्ड होगा. दूसरे टी-20 में अभिषेक शर्मा महान दिग्गज विराट कोहली के एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा मैच 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़, महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में खेला जाएगा. इस मैच में अभिषेक इतिहास रच सकते हैं.

विराट कोहली का रिकॉर्ड निशाने पर

अभिषेक शर्मा दूसरे टी-20 में यदि 99 रन बना पाने में सफल रहे तो भारत का यह बल्लेबाज टी-20 में एक कैलेंडर ईयर में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बन जाएगा. इस समय अभिषेक के नाम साल 2025 में 37 पारियों में कुल 1516 रन दर्ज है. वहीं, कोहली ने साल 2016 में 29 टी-20 पारी में 1614 रन बनाए थे.

T20 में एक साल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय

1614 - विराट कोहली 29 पारी में (2016) 1516 - अभिषेक शर्मा 37 पारी में(2025)* 1503 - सूर्यकुमार यादव 41 पारी में (2022) 1338 - सूर्यकुमार यादव 33 पारी में (2023)

T20 में एक साल में सबसे ज़्यादा रन बनाने बल्लेबाज कौन है?

वैसे, T20 में एक साल में सबसे ज़्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड निकोलस पूरन के नाम है. निकोलस पूरन ने साल 2024 में 74 पारियों में कुल 2331 रन बनाए थे. दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान हैं. रिजवान ने 2021 में 45 पारियों में 2036 रन बनाए थे. बता दें कि क्रिस गेल ने 1665 रन 2015 में बनाए थे.