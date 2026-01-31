IND vs NZ, 5th T20I: अभिषेक शर्मा महारिकॉर्ड बनाने के करीब, 1 छक्का लगाते ही रच देंगे इतिहास

Abhishek Sharma upcoming record : तिरुवनंतपुरम में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का आखिरी मैच खेला जाएगा. इस मैच में एक बार फिर सबकी नजर अभिषेक शर्मा पर होगी, अभिषेक शर्मा जो पिछले मैच में गोल्डन डक का शिकार हुए थे. अब पांचवें टी-20 में उनके एक तूफानी पारी की उम्मीद है. आजके मैच में भी अभिषेक शर्मा एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. अगर अभिषेक आजके मैच में पहले ओवर में एक छक्का लगाने में सफल रहे तो भारत का यह बल्लेबाज रोहित शर्मा के एक महारिकॉर्ड की बराबरी करने में सफल हो जाएगा. ऐसा कर अभिषेक T20I के पहले ओवर में भारत के लिए 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे. बता दें कि टी-20 इंटरनेशनल में पहले ओवर में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है, रोहित ने 12 छक्के पहले ओवर में लगाएं हैं. वहीं, अभिषेक ने अबतक 9 छक्के लगाए हैं.

टी-20 इंटरनेशनल में पहले ओवर में भारत की ओर से सबसे ज्यादा छक्का

12 - रोहित शर्मा

9 - अभिषेक शर्मा

7 - ईशान किशन

4 - हैदराबाद साझेदारी

4 - यशस्वी खिलाड़ी

ग्रीनफील्ड स्टेडियम में भारत का रिकॉर्ड शानदार है. भारतीय टीम ने इस स्टेडियम में खेले गए चार टी20 मैचों में से तीन में जीत हासिल की है. इस स्टेडियम में पहली पारी का औसत स्कोर 155 है, जबकि सबसे बड़ा स्कोर भारत ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था. उस मैच में भारतीय टीम ने 20 ओवर में 235 रन बनाए थे. मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा. मैच का लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर होगी.

भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई

न्यूजीलैंड टीम: मिशेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कोनवे (विकेटकीपर), जैकब डफी, जैक फाउल्केस, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवोन जैकब्स, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, ईश सोढ़ी