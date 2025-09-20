IND vs OMAN: अभिषेक शर्मा ने T20I में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाया तहलका, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज

Abhishek Sharma record in T20I: ओमान के खिलाफ मैच (India vs Oman) में भारत को 21 से जीत मिली. भारत ने मैच में पहले बल्लेबाजी की और 8 विकेट पर188 रन बनाए जिसके बाद ओमान की टीम 20 ओवर में 4 विकेट पर 167 रन ही बना सकी. भारत की जीत में विकेटकीपर संजू सैमसन ने अर्धशतकीय पारी खेली, संजू ने 45 गेंद पर 56 रन बनाए जिसके दम पर भारतीय टीम 188 रन पर पहुंच पाने में सफल रही. वहीं, दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की और 15 गेंद में 38 रन बनाए, अपनी पारी में अभिषेक ने 5 चौके और दो छक्के लगाने में सफलता हासिल की है. अभिषेक ने अपनी धुआंधार पारी के दौरान युवराज सिंह का महारिकॉर्ड तोड़ दिया. (Asia Cup 2025 , India vs Oman, 12th Match, Group A)

दरअसल, अभिषेक भारत के लिए T20I में SR 200+ के साथ सर्वाधिक 30+ स्कोर बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर अभिषेक ने रोहित शर्मा की बराबरी की और साथ ही युवराज सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. अभिषेक ने 7 बार T20I में 200 के ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ 7 बार 30+ स्कोर करने में सफलता हासिल की है. वहीं, युवी ने ऐसा कमाल अपने टी-20 इंटरनेशनल में 6 बार किया था. वैसे, भारत की ओर से टी-20 इंटरनेशनल में 200+ के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वाधिक 30+ स्कोर करने का रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम है.सूर्या ने 11 बार यह कारनामा अबतक टी-20 इंटरनेशनल में करने में सफलता हासिल कर ली है.

भारत के लिए T20I में SR 200+ के साथ सर्वाधिक 30+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज (Most 30+ scores at SR 200+ in T20Is for India)

11: सूर्यकुमार यादव

08: हार्दिक पंड्या

07: अभिषेक शर्मा

07: रोहित शर्मा

06: युवराज सिंह

05: दिनेश कार्तिक

अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड (Abhishek Sharma Creates History)

इसके साथ-साथ अभिषेक शर्मा टी-20 इंटरनेशनल में 19 पारियों के बाद सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. अबतक 19 T20I पारियों में अभिषेक ने 48 छक्के लगाने में सफलता हासिल करने का कमाल कर दिखाया है.

19 पारियों के बाद सबसे ज़्यादा टी20I छक्के (Most T20I Sixes after 19 innings)

48: अभिषेक शर्मा

46: एविन लुईस

46: हज़रतुल्लाह ज़ज़ई

38: युवराज सिंह

मैच में अभिषेक 15 गेंद पर 2 छक्के और 5 चौके की मदद से 38 रन बनाकर आउट हुए। हार्दिक पांड्या 1 और शिवम दुबे 5 रन बनाकर आउट हुए. अक्षर पटेल ने 13 गेंद पर 26 रन बनाए। संजू सैमसन ने अपना अर्धशतक पूरा किया. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे सैमसन ने 45 गेंद पर 3 चौके और 3 छक्के लगाते हुए 56 रन की पारी खेली. तिलक वर्मा ने 18 गेंद पर 29 रन की पारी खेली.

कप्तान सूर्यकुमार यादव अन्य खिलाड़ियों को बल्लेबाजी का मौका देने के उद्देश्य से क्रीज पर नहीं उतरे। उन्होंने हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव को भी बल्लेबाजी के लिए भेजा. हर्षित 8 गेंद पर 13 और कुलदीप 3 गेंद पर 1 रन बनाकर नाबाद रहे.