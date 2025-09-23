ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने के हर दिन सैकड़ों मामले सामने आते हैं. कई बार लोग टॉयलेट में छिपकर भी सफर करते हैं. ट्रेन की छत पर, इंजन के किनारे या दो बोगियों को जोड़ने वाले खतरनाक हिस्‍से पर भी सफर करते लोगों को देखा गया है. और ऐसी खबरें पढ़ते हुए हैरानी नहीं होती. लेकिन फ्लाइट में बिना टिकट यात्रा करने की खबर वाकई हैरान कर देती है, खासकर तब, जब फ्लाइट में सीट के नीचे या टॉयलेट में छिपकर नहीं, बल्कि फ्लाइट के टायर में या लैंडिंग गियर छिपकर किसी ने यात्रा की हो. काबुल से दिल्‍ली की एक फ्लाइट में 13 साल के लड़के ने ऐसे ही छिपकर सफर किया.

अफगानिस्‍तान के कुंदुज शहर वो लड़का KAM एयरलाइंस की फ्लाइट (RQ-4401) के लैंडिंग गियर में छिपकर काबुल से दिल्‍ली आ गया. अफगानी किशोर ने 94 मिनट तक जिंदगी और मौत से जूझते हुए ये सफर पूरा किया.

फ्लाइट के टायर में छिपकर जानलेवा सफर करने की ये घटना, कोई इकलौती नहीं है. 1970 के दशक से अब तक ऐसी आधा दर्जन घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

1996 में पंजाब में रह रहे दो भाई प्रदीप सैनी और विजय सैनी की कहानी खूब चर्चा में रही. माइनस 60 डिग्री तापमान, करीब 10 घंटे की उड़ान... दोनों में से एक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा काफी बुरी हालत में पाया गया था. बाद में उसने मीडिया को पूरी कहानी बताई थी.

खालिस्‍तानी कनेक्‍शन का शक, देश छोड़ने की मजबूरी

पंजाब में जब खालिस्‍तानी आतंकियों के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान संदिग्‍ध लोगों को गिरफ्तार कर कई दिनों तक पूछताछ की जाती थी. प्रदीप और विजय सैनी (Pradeep And Vijay Saini) पर भी सुरक्षाबलों को शक था कि दोनों छिपकर खालिस्तानियों की मदद करते हैं. बड़ा भाई प्रदीप 22 साल का था, छोटा विजय 18 साल का. दोनों कई बार कह चुके थे कि उनका खालिस्तानियों से कोई संबंध नहीं, लेकिन उनसे बार-बार पूछताछ जारी रही. परेशान होकर दोनों ने देश छोड़ने का फैसला लिया.

दोनों की पहचान के कुछ लोग लंदन में रहते थे. दोनों को वहीं जाना था, लेकिन उनके पास न तो पासपोर्ट थे, न ही उतने पैसे. जो थोड़े पैसे थे, उसे लेकर उन्‍होंने एक तस्‍कर से संपर्क किया. तस्‍कर ने उन्‍हें लगेज सेक्‍शन में छिपाकर लंदर भेजने का कमिटमेंट किया.

-60 डिग्री तापमान, 6,700 किमी का सफर, 10 घंटे की उड़ान

सबकुछ तय हुआ. अक्‍टूबर की एक रात वो दिल्‍ली एयरपोर्ट में जा घुसे और ब्रिटिश एयरवेज की प्‍लेन तक पहुंचने में कामयाब हो गए. ब्रिटिश वेबसाइट द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों को फ्लाइट के टायर के पास लैंडिंग गियर में घुसा दिया गया. करीब 6,700 किलोमीटर का सफर, 40 हजार फीट की ऊंचाई और 10 घंटे की उड़ान... दोनों को वहीं छिपकर यात्रा करनी थी.

इतनी ऊंचाई में तापमान माइनस 60 डिग्री तक पहुंच जाता है. दोनों के पास वुलन कपड़े तक नहीं थे. दिल्‍ली से हीथ्रो एयरपोर्ट तक की ऐसी खतरनाक यात्रा में बड़ा भाई प्रदीप सैनी तो जिंदा बच गया, लेकिन दुर्भाग्‍य से छोटे भाई की मौत हो गई.

डगमगाते कदम, पूरी तरह भ्रम की हालत में मिले सैनी

हीथ्रो एयरपोर्ट पर प्‍लेन के लैंड होने के कुछ ही घंटे बाद एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने प्रदीप सैनी को डगमगाते कदमों के साथ पूरी तरह भ्रम की हालत में पाया. उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे गंभीर हाइपोथर्मिया (बहुत तेज ठंड) का ट्रीटमेंट दिया गया. अच्‍छे इलाज के बाद उन्‍हें उबरने में लंबा समय लगा.

वहीं, दूसरी ओर उनके भाई विजय का शव 5 दिन बाद रिचमंड, सरे में मिला. बताया गया कि विजय इतनी खतरनाक परिस्थितियां नहीं झेल पाया होगा. उसका शव फ्लाइट के पहियों के खुलने के समय नीचे जमीन पर आ गिरा होगा.

प्रदीप का कहना था कि दोनों भाई बच गए होते तो अलग ही बात होती, दोनों मर गए होते, तो भी अलग बात थी, लेकिन मैंने अपना छोटा भाई खो दिया. वो मेरा दोस्‍त भी था. हम साथ पले-बढ़े थे. प्रदीप ने Mail on Sunday से बात करते हुए बताया था कि वो 6 साल तक डिप्रेशन में रहे.

अब हीथ्रो एयरपोर्ट पर ड्राइवरी करते हैं प्रदीप

शुरुआत में प्रदीप सैनी को निर्वासन की धमकी भी दी गई थी. हालांकि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें ब्रिटेन में रहने की अनुमति मिल गई. प्रदीप, वेम्बले, नॉर्थ लंदन में रहते हैं और हीथ्रो एयरपोर्ट पर एक केटरिंग कंपनी के ड्राइवर के रूप में काम करते हैं. उन्‍होंने बाद में शादी भी की और उनके दो बेटे हुए.

प्रदीप की कहानी भी उन स्‍टोवे (छिपकर यात्रा करने वाले) की कहानियों में से एक है, जो जहाज के पहिये में छिपकर यात्रा कर चुके हैं.