संजू सैमसन का धमाका, पहले धोनी का तोड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड, फिर बदला भारतीय क्रिकेट का इतिहास

Sanju Samson Created History: एशिया कप 2025 का 12वां मुकाबला 19 सितंबर को भारत और ओमान के बीच अबू धाबी में खेला गया. जहां ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने सधी हुई 56 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के अवॉर्ड से भी नवाजा गया. पिछले मुकाबले में 'प्लेयर ऑफ द मैच' मिलते ही सैमसन ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली है. वह भारतीय टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तीन बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

ओमान के खिलाफ खूब चल सैमसन का बल्ला

ओमान के खिलाफ पिछले मुकाबले में जहां टीम इंडिया के कुछ बल्लेबाज रनों के लिए जूझ रहे थे. वहीं, सैमसन ने तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंद में 124.44 की स्ट्राइक रेट से 56 रनों की सूझबूझ भरी महत्वपूर्ण पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को तीन चौके और तीन बेहतरीन छक्के देखने को मिले.

सैमसन का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें सैमसन के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने देश के लिए खबर लिखे जाने तक 45 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 39 पारियों में 26.2 की औसत से 917 रन निकले हैं. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से तीन शतक और तीन अर्धशतक देखने को मिला है. यहां उनका एक मुकाबले में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 111 रनों का है.

सैमसन ने धोनी के छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा

यही नहीं सैमसन ने टी20 फॉर्मेट में सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया है. माही ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 350 छक्के लगाए हैं, जबकि कल के मुकाबले के बाद सैमसन के कुल छक्कों की संख्या 353 हो गई है. इसके साथ ही वह भारत की तरफ से टी20 फॉर्मेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं.

टी20 फॉर्मेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी

547 - रोहित शर्मा

435 - विराट कोहली

435 - सूर्यकुमार यादव

353 - संजू सैमसन

350 - एमएस धोनी

