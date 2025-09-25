IND vs BAN: अभिषेक शर्मा का तहलका, T20I में महारिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

Abhishek Sharma record: एशिया कप के सुपर 4 में भारत ने बांग्लादेश (India vs Bangladesh, Super Fours, Abhishek Sharma) को 41 रन से हरा दिया. भारत की जीत में एक बार फिर अभिषेक शर्मा ने इतिहास रचा और धमाकेदार 37 गेंद पर 75 रन की पारी खेली, अपनी पारी में अभिषेक ने 5 छक्के और 6 चौके लगाए. अपनी आतिशी पारी के दौरान अभिषेक ने एशिया कप टी20 के इतिहास में एक महारिकॉर्ड बना दिया. अभिषेक एशिया कप टी-20 के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर उन्होंने (AFG) अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज़ के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया. रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने टी-20 एशिया कप में कुल 15 छक्के लगाए थे. वहीं, अब अभिषेक शर्मा ने एशिया कप टी-20 में कुल 17 छक्के लगाने का कमाल कर दिखाया है. (Most sixes For Men's T20 Asia Cup)

Yet another explosive innings 🤩

Yet another Player of the Match award 👏



Abhishek Sharma continues his impressive batting form as #TeamIndia record their 2️⃣nd consecutive win in #Super4 & secure a place in the Final! 💪



Scorecard ▶️ https://t.co/bubtcR19RS#AsiaCup2025 pic.twitter.com/XqoOPHfIJ7 — BCCI (@BCCI) September 24, 2025

एशिया कप टी-20 में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज (Most sixes For Men's T20 Asia Cup)

अभिषेक शर्मा- 5 पारी में 17 छक्के

रहमानुल्लाह गुरबाज़- 8 पारी में 15 छक्के

बाबर हयात- 8 पारी में 14 छक्के

नजीबुल्लाह ज़दरान- 8 पारी में 13 छक्के

रोहित शर्मा- 9 पारी में 12 छक्के

एक बार फिर तोड़ा गुरु युवराज सिंह का रिकॉर्ड

भारत के लिए सबसे ज़्यादा टी20I पारियों में 5 या उससे ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में अभिषेक ने युवराज सिंह को पछाड़ दिया है. सबसे ज़्यादा टी20I पारियों में 5 या उससे ज़्यादा छक्के अभिषेक ने अबतक अपने 6 पारियों में लगा चुके हैं. वहीं, युवी ने ऐसा कारनामा अपने टी20 इंटरनेशनल पारियों में 5 बार किया था.

भारत के लिए सबसे ज़्यादा टी20I पारियों में 5 या उससे ज़्यादा छक्के (Most T20I innings for India with 5 or more Sixes)

13: रोहित शर्मा

09: सूर्यकुमार यादव

06: अभिषेक शर्मा

05: युवराज सिंह

वहीं, अभिषेक शर्मा ने जब भी टी-20 इंटरनेशनल में 30 + का स्कोर बनाया है उसमें भारत को 100 फीसदी जीत मिली है. इस बार भी अभिषेक ने धमाकेदार पारी खेली और भारत को जीत मिली.

T20Is में 30+ स्कोर करते हुए सबसे ज्यादा जीत% (Highest Win% while scoring 30+ in T20Is)

100% अभिषेक शर्मा

100% यशस्वी जयसवाल

94% फिन एलन

92% शाहिद अफरीदी

90% मोहम्मद शहजाद

89% रोहित शर्मा

87% केएल राहुल