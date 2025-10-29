विज्ञापन
ट्रेविस हेड नहीं, यह बल्लेबाज बनाएगा IND -AUS टी-20 में सबसे ज्यादा रन, माइकल क्लार्क की भविष्यवाणी

Michael Clarke on top run-scorer in the T20I series: ऑस्टेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी-20 सीरीज से पहले बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है.

Who Will be top run-scorer in the T20I series, Michael Clarke react on it
  • माइकल क्लार्क ने सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में अभिषेक शर्मा का नाम लिया.
  • क्लार्क ने अभिषेक शर्मा को टी-20 फॉर्मेट का सुपरस्टार बताते हुए उनकी बल्लेबाजी शैली की विशेषताएं उजागर कीं.
  • अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सात पारियों में 314 रन बनाए थे.
Michael Clarke predicted top run-scorer in the T20I series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टी-20 मैच आज से खेला जाएगा. टी-20 सीरीज से पहले माइकल क्लार्क ने भविष्यवाणी की है और उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जो इस टी-20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने में सफल रहेगा. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने चौंकाते हुए किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का नाम नहीं लिया है और न ही शुभमन गिल का नाम लिया है. माइकल क्लार्क को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया-भारत टी-20 सीरीज में अभिषेक शर्मा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहेंगे. 

अभिषेक शर्मा टी-20 के सुपरस्टार हैं- माइकल क्लार्क

बियॉन्ड23 क्रिकेट पॉडकास्ट पर बात करते हुए, माइकल क्लार्क ने कहा कि "अभिषेक शर्मा तीनों फ़ॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने का हुनर ​रखते हैं  क्लार्क ने कहा कि बाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ के पास कई तरह के शॉट हैं और उन्होंने उन्हें टी20 फ़ॉर्मेट का "सुपरस्टार" बताया. क्लार्क ने कहा, "मुझे लगता है कि अभिषेक भारत के लिए तीनों फ़ॉर्मेट खेलने के लिए तैयार हैं. यह मुश्किल है, आप सिर्फ़ 11 खिलाड़ियों और 6 बल्लेबाज़ों के साथ खेल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वह इस फ़ॉर्मेट में एक सुपरस्टार हैं." क्लार्क ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "वह बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं, बाएं हाथ के हैं और सभी शॉट लगाने में माहिर हैं."

अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड रहा है शानदार

अभिषेक शर्मा एशिया कप में भारत के हीरो रहे थे. अभिषेक शर्मा वर्तमान में नंबर 1 टी20 बल्लेबाज हैं. उन्हें एशिया कप 2025 का मैन ऑफ़ द टूर्नामेंट भी चुना गया था. अभिषेक ने एशिया कप 2025 में 7 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए रन- 314  रन, औसत- 44.9  के साथ बनाए थे. उनका एशिया कप में  स्ट्राइक रेट – 200 के आसपास रहा था. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि उन्होंने साल 2025 में खासकर टी-20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उनका स्ट्राइक रेट भी जबरजस्त रहा है. एशिया कप में अभिषेक की बल्लेबाजी से फैन्स का दिल जीत लिया था.

अब एक बार फिर उनसे वहीं उम्मीद है. इस बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभिषेक शर्मा को उछाल भरी तेज गेंदबाजी का सामना करना पड़ेगा. ऐसे में अभिषेक के लिए खुद को साबित करने का यह बड़ा मौका होगा. यदि ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर अभिषेक ने धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी की तो यह मान लिया जाएगा कि वह टी-20- में दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं. 

