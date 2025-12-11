IND vs SA: अभिषेक शर्मा को लगा '17' का चक्कर, T20 इंटरनेशनल में 'अनूठा' शतक लगाने से चूके, रह गए बस इतना दूर

Abhishek Sharma Miss Record T20I IND vs SA 1st T20I: दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत को 51 रन से हराकर पांच मैच की सीरीज में 1-1 से बराबर कर ली है. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के टी20 मुकाबले में एक बार फिर अभिषेक शर्मा के बल्ले का जौहर नहीं दिखा और वो मात्र 8 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और एक बार फिर अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में चौकों के शतक से 2 चौके दूर रह गए, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके बल्ले से सिर्फ 2 छक्के और कोई चौका नहीं आया और ये रिकॉर्ड अधूरा रह गया. इससे पहले अभिषेक शर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में भी 17 रन ही बना सके थे और इस दौरान उनके बल्ले से 2 चौके और एक छक्के आये थे.

दोनों मुकाबले में 17 रन पर ही आउट होना और दोनों ही मैच में इस रिकॉर्ड से दूर रहना अब ये सोचने पर मजबूर कर रहा की अभिषेक शर्मा को ये 17 का क्या चक्कर ला गया है.