अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना ने हाल ही में जैसी बल्लेबाजी की है, वह उन्हें आगे और भी कई बड़े इनाम दिला सकती है

साथी स्टार परफॉरमर पर भारी पड़े अभिषेक शर्मा, जीता आईसीसी अवार्ड, मंधाना ने भी मारी बाजी
  • आईसीसी ने सितंबर 2025 के लिए भारतीय पुरुष टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना
  • अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में सात मैचों में 314 रन बनाए और टीम को खिताब दिलाया
  • स्मृति मंधाना को महिला श्रेणी में सितंबर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला
आईसीसी ने भारतीय टी20 टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma becomes player of the month) और भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को अलग-अलग वर्ग में  सितंबर महीने के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के सम्मान से नवाजा है. बाएं हाथ के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. अभिषेक ने सात मैचों में 44.85 की औसत और 200 के स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए थे. वे टूर्नामेंट के श्रेष्ठ स्कोरर थे. अभिषेक का मुकाबला कुलदीप के यादव के साथ था, जिन्होंने हाल ही में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन अभिषेक कुलदीप ही नहीं, बल्कि जिंबाब्वे के नामित खिलाड़ी ब्रायन बेनेट को भी  पछाड़कर बाजी मारने में  सफल रहे. 

टीम को लेकर बल्लेबाज का बड़ा बयान

आईसीसी द्वारा जारी एक बयान में अभिषेक ने ,'पुरस्कार जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे खुशी है कि यह पुरस्कार कुछ महत्वपूर्ण मैचों के लिए मिला है, जिनमें मैं टीम को जीत दिलाने में मदद कर सका. मुझे उस टीम का हिस्सा होने पर गर्व है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीत दिला सकती है.' अभिषेक ने कहा, 'टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में हमारा हालिया रिकॉर्ड हमारी उत्कृष्ट टीम संस्कृति और सकारात्मक सोच को दर्शाता है. मैं टीम प्रबंधन को उनके मार्गदर्शन के लिए और अपने सभी साथियों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं. मैं उस पैनल का भी आभारी हूं जिसने मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना.'

मंधाना का यह औसत सुपर से ऊपर

महिला श्रेणी में सितंबर महीने के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार स्मृति मंधाना को दिया गया. स्मृति ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू एकदिवसीय सीरीज में 58, 117, और 125 रनों की पारी खेली थी. मंधाना ने सीरीज में 77 की औसत और 135.68 के स्ट्राइक रेट से 308 रन बनाए थे. मंधाना ने इस पुरस्कार की रेस में दक्षिण अफ्रीका की तजमीन ब्रिट्स और पाकिस्तान की सिदरा अमीन को पछाड़ा.

मंधाना ने कहा, "सितंबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार पाकर मैं सचमुच सम्मानित महसूस कर रही हूं. इस तरह का सम्मान मुझे एक खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ने और विकसित होने के लिए प्रेरित करता है. यह सम्मान उस समर्थन, विश्वास और प्रयास को भी दर्शाता है जो हम एक टीम के रूप में सामूहिक रूप से एक साथ देते हैं। मेरा लक्ष्य हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना और टीम के लिए मैच जीतना रहा है.' 

