IND vs AUS: अभिषेक शर्मा से खौफ खाते हैं गेंदबाज, लेकिन लंबा खेलने के लिए करना होगा ये काम

Abhishek Sharma IND vs AUS 5th T20I: अभिषेक शर्मा की तूफ़ानी रफ़्तार से दुनिया भर के गेंदबाज़ सबसे छोटे टी-20 फॉर्मैट में ज़रूर ख़ौफ़ खाते हैं. पावर प्ले में ही अभिषेक शर्मा अपने 190 के स्ट्राइक रेट से गेंदबाज़ों की लाइन-लेंथ बिगाड़ते नज़र आते हैं. लेकिन नैथन एलिस जैसे ऑस्ट्रेलाई पेसर अभिषेक का तोड़ भी ढूंढते नज़र आते हैं. इसलिए कई कॉमेन्टेटर अब उन्हें सावधानी बरतने की सलाह भी दे रहे हैं.

गजब खिलाड़ी, ताबड़तोड़ हजारी, SKY से निकले आगे

ब्रिस्बेन में खेले जा रहे अपने 29वें अंतर्राष्ट्रीय टी-20 मैच में 11 रन जोड़ते ही अमृतसर के अभिषेक ने अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में सबसे तेज़ 1000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड कायम कर लिया. ये रिकॉर्ड भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के नाम था जिन्होंने 573 गेंदों पर 1000 रन पूरे किये थे. अब ये रिकॉर्ड 25 साल के अभिषेक के नाम है जो आगे भी ऐसे कई रिकॉर्ड बनाते नज़र आ सकते हैं.

अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में सबसे तेज़ 1000 रन



बैटर टीम गेंद

1.अभिषेक शर्मा भारत 528

2.सूर्यकुमार यादव भारत 573

3. फिल साल्ट इंग्लैंड 599

4. ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया 604

5. आंद्रे रसेल विंडीज़ 609

5. फिन एलेन न्यूज़ीलैंड 609

अभिषेक का तोड़ निकाल लेते हैं गेंदबाज़

ब्रिस्बेन मैच से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कॉमेन्टेटर अभिषेक नायर ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, “नैथन एलिस ने अपनी गेंदों के रफ्तार में बदलाव करते हुए अभिषेक शर्मा को तीन बार आउट किया है.” बड़ी बात ये है कि एलिस अपनी चतुराई से गेंद की रफ़्तार बदलते हुए अभिषेक को 16 गेंदों में ही 3 बार आउट किया है. अभिषेक ने एलिस के खिलाफ इस मैच से पहले 16 गेंदों पर 15 रन बनाये.

कैसे आउट होते रहे हैं अभिषेक?

नैथन एलिस ने अपनी रफ्तार को बदलते हुए 2025 में अभिषेक तो तीन बार आउट किया है. अभिषेक पिछले 27 पारियों में 17 बार कैच देकर आउट हुए जबकि सिर्फ़ 1 बार क्लीन बोल्ड और 1 स्टंप आउट हुए हैं. विकेट के पीछे भी अभिषेक चार बार लपके गए हैं.

ऐसे आउट हुए अभिषेक

17 बार कैच आउट

4 बार विकेट के पीछे कैच आउट

2 बार LBW

2 बार रन आउट

1 बार स्टंप आउट

1 बार क्लीन बोल्ड

एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 74 रनों की मैच विनिंग पारी के बाद वीरेन्द्र सहवाग ने उन्हें सलाह भी थी कि वो अपने सत्तर के स्कोर को शतक में बदलने की कोशिश करें वरना उनकी तरह करियर ख़त्म होने के बाद इन पारियों को याद कर थोड़ा अफ़सोस करते भी नज़र आ सकते हैं.