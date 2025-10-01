विज्ञापन
अभिषेक शर्मा ने बहन कोमल शर्मा की शगुन सेरेमनी में गुरु युवराज सिंह के साथ 'भांगड़ा' कर मचाई धूम

Abhishek Sharma Dance in Sister Komal Sharma Shagun Ceremony: एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन के बाद बहन की शादी में अभिषेक शर्मा के 'भांगड़े' ने धूम मचा दी है.

अभिषेक शर्मा ने बहन कोमल शर्मा की शगुन सेरेमनी में गुरु युवराज सिंह के साथ 'भांगड़ा' कर मचाई धूम
Abhishek Sharma Dance in Sister Komal Sharma Shagun Ceremony
  • अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान को हराने के बाद अपनी बहन कोमल शर्मा की शादी की शगुन सेरेमनी में भाग लिया
  • शगुन समारोह एशिया कप के बाद 30 सितंबर को हुआ, जिसमें अभिषेक ने अपने गुरु युवराज के साथ भांगड़ा किया
  • कोमल शर्मा ने पिंक लहंगे में मॉडर्न और देसी लुक दिखाया, जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया गया
पाकिस्तान को हराने के बाद अभिषेक शर्मा अपनी बहन की शादी से पहले शगुन सेरेमनी में शामिल हुए. उन्होंने अपने जीजा के साथ भांगड़ा किया. अभिषेक शर्मा की बहन लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी. अभिषेक शर्मा की बहन की शादी पिछले काफी समय से चर्चा में है. परिवार ने तारीख का खुलासा नहीं किया था, लेकिन एशिया कप के बाद 'शगुन' समारोह हुआ. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. अभिषेक की बहन का मॉडर्न, देसी लुक बेहद खूबसूरत लग रहा था.

भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी जीती. अभिषेक शर्मा का शानदार प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिला. इसके बाद, अब वह अपनी डॉक्टर बहन की शादी में शामिल होने पहुंचे हैं. इसी साल कोमल शर्मा की सगाई लविश ओबेरॉय से हुई थी और अब माता जागरण के बाद शादी की रस्में शुरू हो गई हैं.

हालांकि, एशिया कप के कारण सभी रस्में स्थगित कर दी गईं और शगुन की रस्म 30 सितंबर को हुई. अभिषेक अपने जीजा के साथ भांगड़ा करते नज़र आए और बहन कोमल ने भी पूरे जोश के साथ डांस किया और लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी, जबकि अभिषेक और उनके जीजू काले रंग के परिधान में साथ-साथ नजर आए.

अभिषेक के जीजू लविश ओबेरॉय टक्सीडो और अभिषेक सूट-बूट में नज़र आए. प्री-वेडिंग फंक्शन के वीडियो सामने आते ही, लहंगे में कोमल के खूबसूरत लुक ने सबका दिल जीत लिया. दूल्हा भी टक्सीडो में कमाल का लग रहा था. उन्होंने सितारों से जड़ा ब्लेज़र, सफ़ेद शर्ट, बो टाई और काली पगड़ी पहनी थी, जो उसके लुक को पूरा कर रही थी. अभिषेक भी ऑल-ब्लैक लुक में बेहद खूबसूरत लग रहे थे. सूट-बूट और चश्मा पहने, वह कूल वाइब्स दे रहे थे और बेहद शानदार लूक में लग रहे थे. 

दुल्हन कोमल हर शादी के फंक्शन में अपने स्टाइल से सबका दिल जीत रही हैं. चाहे शरारा हो या लहंगा, उनका स्टाइल एकदम परफेक्ट है. शगुन सेरेमनी में उन्होंने मॉडर्न ट्विस्ट वाला पिंक लहंगा पहना और अपनी खूबसूरती से सबका दिल जीत लिया.

India, Abhishek Sharma, Cricket
