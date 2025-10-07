अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव को मिलेगा एशिया कप में प्रदर्शन का इनाम, स्मृति मंधाना भी लिस्ट में शामिल

करिश्माई भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव (पुरुष) तथा स्मृति मंधाना (महिला) को सितंबर के लिए 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ' पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है. बाएं हाथ के टी20 विशेषज्ञ अभिषेक यूएई में भारत के एशिया कप-विजयी अभियान में शानदार फॉर्म में थे. उन्हें सात टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 314 रन बनाने के लिए 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया, जिसमें 200 के शानदार स्ट्राइक रेट के साथ तीन अर्धशतक शामिल थे. 25 वर्षीय अभिषेक शर्मा ने 931 अंकों के साथ पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास में अब तक की सर्वोच्च बल्लेबाजी रेटिंग भी हासिल कर चुके हैं.

कलाई के स्पिनर कुलदीप ने इस बेहद रोमांचक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया, जहां भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को तीन बार हराया और 6.27 की इकॉनमी रेट से 17 विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बने. उन्होंने एशिया कप अभियान की शुरुआत यूएई के खिलाफ 4/7 के आंकड़े के साथ की और पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी जीत में 4/30 के आंकड़े के साथ समाप्त किया.

ज़िम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट अपनी असाधारण बल्लेबाज़ी के लिए इस पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाले तीसरे पुरुष क्रिकेटर हैं. उन्होंने नौ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 55.22 की औसत और 165.66 के स्ट्राइक रेट से 497 रन बनाए. श्रीलंका और नामीबिया के खिलाफ श्रृंखला में उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया, और फिर टी20 विश्व कप अफ्रीका क्षेत्रीय फाइनल में भी अपनी इसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए अपनी पहली तीन पारियों में 72, 65 और 111 रन बनाए. उनके बल्ले से किए गए शानदार प्रदर्शन की बदौलत ज़िम्बाब्वे ने 2026 टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया.

भारत की शीर्ष क्रम की स्टार बल्लेबाज़ मंधाना, जिन्होंने पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में 'प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़' का पुरस्कार जीता था, को महिला वर्ग में 'आईसीसी प्लेयर ऑफ़ द मंथ' के लिए नामांकित किया गया है. बाएं हाथ की इस बल्लेबाज़ ने सितंबर में चार एकदिवसीय मैचों में 77 की औसत और 135.68 के स्ट्राइक रेट से 308 रन बनाए.

उन्होंने सदर्न स्टार्स के खिलाफ 58, 117 और 125 रन बनाए. पहले मैच में हार के बावजूद, अगले मैच में उनके शतक ने मेजबान टीम को सीरीज़ बराबर करने में मदद की. उन्होंने निर्णायक मैच में एक और शतक लगाया, लेकिन भारत बदकिस्मत रहा और सीरीज़ 1-2 से हार गया. पाकिस्तान की सलामी बल्लेबाज सिदरा अमीन और दक्षिण अफ्रीका की तज़मीन ब्रिट्स इस पुरस्कार के लिए अन्य दो नामांकित खिलाड़ी हैं.