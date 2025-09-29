एशिया कप में मैन ऑफ दम टूर्नामेंट बने अभिषेक शर्मा कितने पढ़े-लिखे हैं

Abhishek Sharma Education: भारत ने रविवार, 28 सितंबर को दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया. 20 दिन चले इस टूर्नामेंट में कई रिकॉर्ड बने और सबसे बड़ा स्टार बनकर उभरे अभिषेक शर्मा, जिन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला. फाइनल मुकाबले को छोड़ दिया जाए तो अभिषेक ने गेंदबाजों को जमकर धोया. उन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए. आइए जानते हैं इस स्टार खिलाड़ी का करियर और एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन.

अभिषेक शर्मा ने बनाए कई रिकॉर्ड्स

अभिषेक शर्मा ने टूर्नामेंट में 7 मैचों में 314 रन बनाकर T20 एशिया कप का सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनें.उन्होंने हर मैच में एवरेज 30 से ज्यादा रन बनाए और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान का 281 रन का रिकॉर्ड तोड़ा. अभिषेक शर्मा टी-20 क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर 50 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए.

अभिषेक शर्मा का क्रिकेट करियर

अभिषेक शर्मा एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं. बाएं हाथ से विस्फोटक बल्लेबाजी और बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं. वे पंजाब की घरेलू टीम के लिए खेलते हैं और महज 16 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू कर चुके हैं. वो 2018 में U-19 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान भी रहे. अभिषेक के मेंटर और गुरु पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह हैं.

अभिषेक शर्मा कहां के रहने वाले हैं

अभिषेक शर्मा का जन्म 4 सितंबर 2000 को पंजाब के अमृतसर में एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली में हुआ. उनके पिता राजकुमार शर्मा क्रिकेटर रह चुके हैं और अभी बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं. उनकी मां मंजू शर्मा हाउसवाइफ हैं. अभिषेक की दो बहनें सानिया और कोमल हैं.

क्रिकेट की शुरुआत और ट्रेनिंग

अभिषेक ने महज 3 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया. पिता ने उनके क्रिकेट में करियर बनाने का फैसला लिया और सबसे पहले खुद ही उन्हें बेसिक क्रिकेट सिखाया. बाद में उन्होंने गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्लब में डब्ल्यूवी रमन और राजन गिल से ट्रेनिंग ली.

अभिषेक शर्मा की पढ़ाई

क्रिकेट के प्रति जुनून के बावजूद अभिषेक शर्मा ने अपनी पढ़ाई भी पूरी की. उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल, अमृतसर से 10वीं और 12वीं तक की पढ़ाई की. 10वीं बोर्ड में 80% अंक पाए. उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की है. स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद क्रिकेट में पूरी तरह से फोकस किया.

