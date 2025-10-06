विज्ञापन

रामायण के रावण की 6 रेयर तस्वीरें, तीसरी में भगवान राम संग हाथ मिलाते दिखेंगे दशानन

रामायण के रावण के 6 रेयर तस्वीरें, अरविंद त्रिवेदी जो रामायण के सेट पर जाने से पहले शिव पूजा और रखते थे उपवास. 

रामायण के रावण की 6 रेयर फोटो
नई दिल्ली:

सिनेमा या टीवी पर कुछ किरदार ऐसे होते हैं, जो अपनी इतनी छाप छोड़ देते हैं कि दर्शक हमेशा उन्हें इसी किरदार में याद करते हैं. ऐसे बहुत सारे किरदार हैं, जैसे रामानंद सागर के टीवी शो ‘रामायण' में राम और माता सीता का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया. दोनों स्टार्स को आज भी दर्शक भगवान राम और सीता के रूप में ही देखते हैं, लेकिन इसी के साथ ‘रामायण' में रावण का रोल प्ले करने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी की 'रावण' बनने के बाद जिंदगी बदल गई. अरविंद त्रिवेदी की सोमवार को पुण्यतिथि है. एक्टर का निधन 6 अक्टूबर 2021 को हुआ था.

एक्टर की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, लेकिन आज भी सभी के दिलों में उनका किरदार 'रावण' जिंदा है. अरविंद ने 'रामायण' से पहले टीवी सीरियल और फिल्म में काम किया था. 

एक्टर ने फिल्म 'हम तेरे आशिक हैं' और सीरियल 'विक्रम और बेताल' में काम किया था और उसी दौरान उनकी मुलाकात प्रेम सागर से हुई थी. प्रेम सागर, रामानंद सागर के बेटे थे. उन्होंने पहली बार अरविंद त्रिवेदी को देखा और 'रामायण' के ऑडिशन के लिए बुलाया.

अरविंद त्रिवेदी ने खुद लॉकडाउन के समय दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि पहले वो नाविक (केवट) के किरदार के लिए गए थे, लेकिन उनके चलने के तरीके को देखकर ही उन्हें 'रावण' का रोल ऑफर हुआ. 

एक्टर ने इस बात का भी जिक्र किया था कि रावण बनने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी. हिंदी डायलॉग का शुद्ध उच्चारण और बॉडी को फिट बनाए रखना जरूरी था.

इसके अलावा एक्टर शूटिंग सेट पर आने से पहले शिव जी की आराधना करते थे और भगवान से अपने बोले गए डायलॉग के लिए माफी भी मांगते थे. ये सभी चीजें दिखाती हैं कि उन्होंने अपने रोल को परफेक्ट बनाने के लिए कितनी मेहनत की थी. 

वर्क फ्रंट की बात करें तो अरविंद त्रिवेदी को आखिरी बार 1989 में आए टीवी सीरियल 'विश्वामित्र' में देखा गया था. इस सीरियल में उन्होंने सत्यव्रता त्रिशंकु का रोल प्ले किया था.

एक्टर ने गुजराती फिल्म 'देश रे जोया दादा परदेश जोया', 'शिव-पार्वती', 'जेसर तोरा', 'पराया धन', गुजराती सीरियल 'भक्त गोरा कुंभार' (2021), 'मैयर मा मांडू नथी लगतू', 'महिसागर ना मोती', 'नल दमयंती' जैसे सीरियल में काम किया है. एक्टर और उनके भाई दोनों ही गुजराती सिनेमा में सक्रिय थे. 

