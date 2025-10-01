ICC T20I Ranking: अभिषेक शर्मा का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', कोहली-सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ ICC रैंकिंग में लिखा नया इतिहास

भारतीय बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma World Record) ने बुधवार को जारी आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में अब तक के सर्वोच्च रेटिंग अंक हासिल करके नया इतिहास रचते हुए 'वर्ल्ड रिकॉर्ड' बना दिया है. वहीं वरुण चक्रवर्ती गेंदबाज़ी सूची में शीर्ष पर बने रहे. अभिषेक ने हाल ही में संपन्न एशिया कप में भारत की ख़िताब जीत के बाद आईसीसी रैंकिंग में अब तक के सर्वोच्च 931 अंकों तक पहुंचकर लगभग पांच साल से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

अभिषेक शर्मा ने कोहली-सूर्यकुमार यादव को छोड़ा पीछे

25 वर्षीय अभिषेक ने 919 अंकों की पिछली सर्वश्रेष्ठ रेटिंग को पीछे छोड़ दिया, जो इंग्लैंड के दाएं हाथ के गेंदबाज़ डेविड मलान ने 2020 में हासिल की थी, आईसीसी ने एक बयान में कहा. एशिया कप में अपनी शानदार फॉर्म और 200 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाने के लिए टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए इस बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने अपने साथी सूर्यकुमार यादव (912) और विराट कोहली (909) की पिछली सर्वश्रेष्ठ रेटिंग को भी पीछे छोड़ दिया.

ICC T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में अब तक की सबसे ज्यादा रेटिंग

अभिषेक शर्मा - 931*

डेविड मालन - 919.

सूर्यकुमार यादव- 912

विराट कोहली- 909

एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा ने बिखेरा जलवा

अभिषेक ने पिछले साल ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था, लेकिन उन्होंने सात एशिया कप मैचों में 44.85 की औसत से कुल 314 रन बनाकर एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है. वह अब इंग्लैंड के फिल साल्ट से 82 रेटिंग अंकों से आगे दूसरे स्थान पर हैं, जबकि उनके भारतीय साथी तिलक वर्मा एशिया कप में 213 रन बनाने के बाद बल्लेबाज़ों की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर बने हुए हैं.

श्रीलंका के दाएं हाथ के गेंदबाज पथुम निसांका एशिया कप में 261 रन बनाने के बाद अपने करियर की सर्वोच्च रेटिंग के साथ दो स्थान ऊपर चढ़कर पांचवें स्थान पर आ गए हैं. उनके साथी कुसल परेरा (दो स्थान ऊपर चढ़कर नौवें स्थान पर), पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान (11 स्थान ऊपर चढ़कर 13वें स्थान पर) और भारत के संजू सैमसन (आठ स्थान ऊपर चढ़कर 31वें स्थान पर) ने भी इसी टूर्नामेंट में कुछ प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद रैंकिंग में सुधार किया है.

वरुण चक्रवर्ती का जलवा बरकरार

एशिया कप में सात विकेट लेने के बाद चक्रवर्ती टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज बने हुए हैं, जबकि उनके साथी कुलदीप यादव (नौ स्थान ऊपर चढ़कर 12वें स्थान पर), पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी (12 स्थान ऊपर चढ़कर 13वें स्थान पर) और बांग्लादेश के स्पिनर रिशाद हुसैन (छह स्थान ऊपर चढ़कर 20वें स्थान पर) नवीनतम रैंकिंग में बड़े बदलावों में शामिल हैं.

सैम अयूब ने पहली बार ऑलराउंडरों की श्रेणी में पांड्या को हटाकर शीर्ष स्थान हासिल किया है. अयूब बल्लेबाजी में बेहद खराब फॉर्म में थे, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन करते हुए आठ विकेट लिए. उनकी इस उपलब्धि से वे चार पायदान ऊपर चढ़कर ऑलराउंडरों की सूची में पांड्या से आगे निकल गए.

पंड्या दूसरे स्थान पर खिसक गए और अयूब से आठ रेटिंग अंक पीछे रह गए. वहीं पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज (चार पायदान ऊपर 13वें स्थान पर) और श्रीलंका के चरिथ असलांका (तीन पायदान ऊपर 30वें स्थान पर) इस हफ्ते ऑलराउंडर की सूची में जगह बनाने वाले अन्य खिलाड़ी रहे.